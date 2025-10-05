Santos coloca duas bolas na trave, mas perde para o Ceará

Santos coloca duas bolas na trave, mas perde para o CearáSantos cria muito, mas dá mole na defesa, perde por 3 a 0 no Castelão em jogo da 27ª rodada do Brasileirão, e Vojvoda conhece primeira derrota
O Santos jogou bem, colocou duas bolas na trave, mas perdeu para o Ceará por 3 a 0, neste domingo (5), no complemento da 27ª rodada do Brasileirão. Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral anotaram os gols do jogo, realizado na Arena Castelão. Assim, esta é a primeira derrota de Vojvoda no comando do Santos. Até então, eram quatro empates e uma vitória.
Com o resultado, o Santos segue em 16º, com 28 pontos em 26 jogos. Já o Ceará se distanciou do Z4 e subiu para 10º, agora com 34 pontos. O Peixe agora se prepara para receber o Corinthians no dia 15/10, na retomada da Data-Fifa. Já o Vozão visita o Sport no mesmo dia.
Os alvinegros fizeram um primeiro tempo muito bom, com três bolas na trave e boas oportunidades para os dois lados, mas apenas um gol. O Ceará começou levemente melhor e colocou uma no travessão com o volante Diego. O Santos respondeu com Guilherme chamando a responsabilidade. Em uma delas, arriscou da entrada da área, mas chutou mal, muito por cima do gol.
O Ceará aplicou a tréplica aos 9. Lucas Mugni aproveita sobra em cabeçada de Pedro Raul e abriu o placar para o Vozão. Depois, Rollheiser teve boas oportunidades e criou algumas jogadas interessantes. A melhor chance do argentino veio em cobrança de falta no travessão, aos 17. Pouco depois, aos 33, Matheus Bahia acertou um foguete no travessão.
A segunda etapa foi menos intensa. Aos 5, Pedro Raul furou boa oportunidade cara a cara com o goleiro. Sete minutos depois, Igor Vinicius lançou Lautaro e furou também. Aos 20, Galeano invadiu bem a área, cruzou na medida para Pedro Henrique, que tinha acabado de entrar e só empurrou para o fundo das redes.
O Santos respondeu novamente, viu Lautaro colocar bola na trave, mas o Ceará ainda achou o terceiro gol, com Fernando Sobral aos 49 do segundo tempo, aproveitando bom passe de Pedro Henrique.
CEARÁ 3 X 0 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 27ª rodada
Data e horário: 05/10/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
Gols: Lucas Mugni, 11’/1ºT (1-0), Pedro Henrique, 20’/2ºT (2-0) e Fernando Sobral, 49’/2ºT (3-0)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego (Fernando Sobral, 26’/2ºT), Lourenço (Richardson, 26’/2ºT) e Lucas Mugni (Vina, 18’/2ºT); Galeano (Aylon, 44’/2ºT) Fernandinho (Pedro Henrique, 18’/2ºT) e Pedro Raul Técnico: Léo Condé
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Caballero, 22’/2ºT) Alexis Duarte, Adonis Frias e Escobar (Souza, 22’/2ºT); João Schmidt, Zé Rafael e Rincón (Barreal – intervalo); Rollheiser (Thaciano, 38’/2ºT) Guilherme (Tiquinho, 30’/2ºT) e Lautaro Díaz Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Anderson Daronco (MG)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões Amarelos: Lourenço (CEA); Igor Vinicius, Rollheiser e Tiquinho (SAN)
Cartões Vermelhos: –
