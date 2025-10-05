Renato Kayzer dispara contra arbitragem após virada do Vasco: “Várzea”

Atacante do Vitória não mediu palavras para criticar a arbitragem da partida em São Januário / Crédito: Jogada 10

A tarde de domingo em São Januário reservou um dos melhores jogos do Brasileirão até aqui. Em um duelo cheio de alternativas e com muita emoção, o Vasco superou o Vitória por 4 a 3, mas o time baiano saiu muito na bronca contra a arbitragem. O Vitória teve seu capitão, Lucas Halter, expulso por dois cartões amarelos pouco depois da virada do Vasco para 3 a 2, antes do lance que gerou o empate rubro-negro.