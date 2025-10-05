Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras vira para cima do São Paulo e assume a liderança do Brasileirão-2025

Alviverde reage após estar em desvantagem de dois gols, no Morumbis, e carimba mais um triunfo importante na luta pelo título da competição
Em uma tarde em que as duplas de ataque estiveram inspiradas, o Palmeiras virou para cima do São Paulo por 3 a 2, no Morumbis, neste domingo (5). Afinal, Luciano e Tapia abriram dois gols de vantagem para os comandados de Crespo, mas Vitor Roque, Flaco López e Ramón Sosa sacramentaram o triunfo alviverde. Com o resultado, os comandados do técnico Abel Ferreira assumem, de forma momentânea, a liderança do Brasileirão, com os mesmos 55 pontos do Flamengo, que encara o Bahia. O Tricolor, por sua vez, segue em oitavo, com 38, e perdeu a chance de entrar no G6.

Na próxima rodada, o Alviverde volta a atuar no Allianz Parque, dia 15, às 19h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. Antes disso, os comandados do técnico Abel Ferreira encaram o Juventude no dia 11, às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada. No dia 16, às 19h (de Brasília), o Tricolor mede forças com o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre.

Dupla de ataque letal

Mesmo no estádio do arquirrival, foi o Palmeiras que assustou no início da partida. Afinal, Piquerez recebeu na entrada da área, dominou e bateu para o gol, mas Rafael mandou para escanteio. No entanto, foi o São Paulo que abriu o placar para delírio da torcida. Sabino fez um bom desarme e deixou para Marcos Antônio. O meio-campista fez um lançamento “açucarado” para Luciano, que tirou Weverton da jogada e só teve o trabalho de tocar a bola em direção a rede.

Em outro bom momento do Tricolor, Tapia recebeu em velocidade e arriscou da entrada da área por cima da meta alviverde. Do outro lado, Flaco López tentou a finalização de longe, e a bola quase sobrou para Vitor Roque na área, mas a defesa estava encaixada e afastou o perigo. Depois da parada técnica, o Alviverde tentou encaixar um ataque para igualar o placar, mas faltou inspiração de seus meias.

Se de um lado faltou criatividade, do outro teve um ataque certeiro. Nesse sentido, Enzo Díaz dividiu a bola com Vitor Roque e Felipe Anderson e avançou para cruzar na segunda trave. Tapia só teve o trabalho de escorar a bola e ampliar o marcador. Ainda na primeira etapa, após escanteio, Vitor Roque apareceu na área, entretanto parou em Rafael.

Alviverde reage com sintonia de Flaco-Roque

Na volta do intervalo, o técnico Abel Ferreira fez três alterações. Entre elas, a entrada de Maurício, que logo arriscou de longe e assustou a meta adversária. Em duas blitz do Palmeiras, Vitor Roque e Flaco López tiveram chances de finalizar, mas pararam em Rafael. O Tricolor, então, tentou revidar quando Cédric disparou pela direita e abriu para Luciano. O atacante tocou pra Tapia, que caiu na área e pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Dessa forma, os comandados do técnico Abel Ferreira foram premiados pela insistência. Vitor roque tabelou com duas peças que entraram na etapa final: Sosa e Maurício. O camisa 18, então, foi à linha de fundo e cruzou na cabeça do artilheiro, que colocou fogo no clássico. Minutos depois, Flaco recebeu na entrada da área de Maurício, dominou e bateu cruzado no canto de Rafael para deixar tudo igual.

Flaco recebe de Maurício na entrada da área, domina e abre espaço para o chute cruzado. A bola vai no canto de Rafael, sem chance de defesa para o goleiro do São Paulo. A partida está empatada no Morumbis. Em seguida, Enzo Díaz e Vitor Roque se estranharam e o tempo fechou.

Por fim, Allan encontrou Aníbal Moreno, que fez o cruzamento, na medida, para Sosa. O atleta desviou a bola para o fundo da rede e carimbou o triunfo, de virada. O São Paulo ainda teve duas chances, mas Weverton salvou a finalização de Luciano, enquanto Lucas Moura cobrou mal uma falta.

SÃO PAULO 2 x 3 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada
Data e horário: 05/10/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Gols: Luciano 14’/1ºT (1-0); Tapia 34’/1ºT (2-0); Vitor Roque 24’/2ºT (2-1); Flaco López 28’/2ºT (2-2); Ramón Sosa 43’/2ºT (2-3)
SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric, Bobadilla (Alisson 8’/2ºT), Marcos Antônio (Rodriguinho 19’/2ºT), Pablo Maia e Enzo Díaz; Luciano e Tapia (Lucas Moura 39’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.
PALMEIRAS: Weverton; Giay (Allan – intervalo), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs – intervalo) e Piquerez (Jefté 19’/2ºT); Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga (Maurício – intervalo) e Felipe Anderson (Ramon Sosa 19’/2ºT); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões Amarelos: Bobadilla, Enzo Díaz e Pablo Maia (SP); Raphael Veiga, Aníbal Moreno, Vitor Roque e Andreas Pereira (PAL)
Cartões Vermelhos:

