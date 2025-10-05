Onze! Corinthians atropela o Always Ready pela Libertadores Feminina

Sem a menor dificuldade, o Corinthians atropelou o Always Ready (BOL) por 10 a 0, neste domingo (5). A partida abriu a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina e contou com gols de Ariel, Thais Regina, Dayana Rodriguez e Letícia Monteiro na primeira etapa. Já no segundo tempo, Gabi Zanotti, Gi Fernandes, Vic Albuquerque e Johnson ampliaram, enquanto Thais Regina, Ariel e Letícia Monteiro marcaram novamente no Francisco Urbano, em Buenos Aires.

Assim, o Corinthians lidera o Grupo A da Libertadores, com quatro pontos em dois jogos. Já o time boliviano está em último lugar, com nenhum ponto e – 18 gols de saldo. O Corinthians volta a campo agora nesta quarta-feira (8/10), às 20h, quando visita o Santa Fe (COL) pela terceira e última rodada da fase de grupos.