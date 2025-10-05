Lautaro Díaz admite: “O Santos está devendo”

Atacante argentino afirma que o Santos necessitava ter finalizado melhor contra o Ceará, que venceu o Peixe por 3 a 0

O atacante Lautaro Díaz não se “escondeu” e concedeu entrevista após derrota do Santos para o Ceará por 3 a 0, neste domingo (5), no Castelão. O resultado mantém o Peixe na porta do Z4 do Brasileirão, e o argentino admite: ele e os companheiros precisam melhorar.

“Sabemos que estamos devendo ao clube e à torcida. Estamos acreditando muito em nós, ainda temos a vontade de ir em frente. Hoje (domingo) não foi um bom jogo. Acho que faltou construir com mais determinação, chegar mais na área e finalizar mais. Nos outros jogos finalizamos mais. Hoje (domingo), faltou isso”, comentou Lautaro em entrevista à “Amazon Prime”.