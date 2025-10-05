Juventus e Milan fazem jogo morno e empatam pelo Italiano

Em Turim, equipes criam pouco e não saem da igualdade sem gols pela sexta rodada do Calcio

O resultado é bom para Napoli e Roma, que seguem na ponta do Campeonato Italiano, com 15 pontos. O Milan, dessa maneira, chega a 13, em terceiro. A Juventus se mantém em quinto, com 12.

Juventus e Milan fizeram um jogo morno em Turim, neste domingo (5), pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O Rossonero foi levemente melhor, mas não a ponto de balançar a rede e tirar o 0 a 0 do placar.

As duas equipes voltam a campo depois da Data Fifa, no domingo (18). Enquanto a Juventus visita o Como às 7h30 (de Brasília), o Milan recebe a Fiorentina às 15h45.

No primeiro tempo, os dois times não tiveram muitas oportunidades de gol, muito pela falta de criatividade no meio de campo. Modric até criava bons momentos para o Milan, mas os companheiros não o ajudavam. Como em finalização de Rabiot, que foi por cima do gol. A Juventus também não mostrou muita fome de abrir o placar.

Pulisic perde pênalti para o Milan

Na volta do intervalo, os times passaram a criar um pouco mais. Logo aos três minutos, Gatti obrigou Maignan à grande defesa. Em seguida, Kelly fez pênalti, que Pulisic isolou.

Assim, Massimiliano Allegri mudou o Milan, lançando Rafael Leão e Loftus-Cheek. Em seu primeiro lance, o português arriscou do meio de campo e quase surpreendeu Di Gregorio. Logo depois, o camisa 10 recebeu na pequena área, dominou e finalizou para fora, perdendo uma grande chance para o Rossonero. Em seguida, em contra-ataque, Openda recebeu e mandou ao lado do gol de Maignan.