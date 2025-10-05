Juventude x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

No Alfredo Jaconi, o Jaconero e o Leão do Pici travam um "duelo de seis pontos" em uma batalha direta e desesperada para sobreviver ao Z4

Neste domingo (5), a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um confronto direto na parte mais dramática da tabela. Afinal, o Juventude recebe o Fortaleza às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. A partida coloca frente a frente o 18º e o 19º colocados, em um jogo de vida ou morte.

