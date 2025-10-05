Jorginho prega união do elenco após revés do Flamengo: “Temos que manter a calma”

Meio-campista diz que ainda há muitas rodadas pela frente e que Rubro-Negro tem seguir o trabalho para obter conquistas no fim da temporada

Com duas expulsões ao longo da partida, o Flamengo perdeu para o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e deixou escapar a liderança do Campeonato Brasileiro, que agora é do Palmeiras. Assim, na saída de campo, Jorginho pregou união do elenco para trabalhar forte e seguir firme na briga pelo título da competição nacional. No momento, a equipe soma 55 pontos, contudo está em segundo, pois o Alviverde tem um triunfo a mais.

“É uma reta final e tem muito para se jogar ainda. Temos que manter a calma. Nesses momentos, o elenco tem que estar unido, trabalhar cada vez mais forte e os resultados vão chegar. Do jeito que a gente trabalha, se dedica e almeja mais, merecemos mais. Estamos trabalhando para isso”, disse.