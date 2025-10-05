John Textor reclama após derrota do Botafogo: ‘VAR dormiu’

O Botafogo perdeu para o Internacional, por 2 a 0, neste sábado (5). Após a partida, os lances polêmicos foram discutidos na internet

Pouco tempo depois, o mesmo jogador praticamente abraçou Arthur Cabral dentro da área. Contudo, o VAR não revisou os lances, provocando críticas da torcida e de dirigentes.

O Botafogo perdeu por 2 a 0 para o Internacional neste sábado (4), no Beira-Rio, e torcedores terminaram revoltados com a arbitragem. Dois lances geraram grande polêmica. O primeiro, aos 24 minutos, foi uma cotovelada de Mercado em Santi Rodríguez, não marcada.

John Textor se manifesta nas redes

O líder da SAF do Botafogo, John Textor, compartilhou os lance envolvendo Arthur nas redes sociais com a legenda “VAR zzz (dormiu) outra vez”. Dessa forma, reforçou os questionamentos sobre a arbitragem e chamou atenção para a necessidade de decisões mais rigorosas no Brasileirão.

Textor já havia se manifestado em jogos anteriores, como na partida atrasada contra o Grêmio, que terminou 1 a 1. Na ocasião, o empresário publicou “Vergonhoso. Nos recusamos a evoluir”, se referindo ao pênalti marcado para os gaúchos no fim do jogo.

Gestão e próximos desafios do Botafogo

Além das questões com a arbitragem, a temporada do Botafogo tem sido desafiadora. A venda de jogadores importantes, a falta de planejamento e a adaptação do técnico Davide Ancelotti têm gerado críticas e exigido paciência da torcida.

Agora, com a derrota para o Internacional, o clube precisa se recuperar rapidamente para se manter na parte de cima na tabela do Brasileirão. Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Flamengo, no dia 15, no Estádio Nilton Santos.