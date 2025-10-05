Irmão de Mbappé marca, e PSG fica no empate com o Lille pelo Francês

Ethan Mbappé entra no fim, empata o jogo para o time da casa e evita derrota para os parisienses pela Ligue 1

O resultado deixa o PSG como líder isolado do Campeonato Francês, agora com 16 pontos em sete rodadas. O Lille, por sua vez, chega a 11, na sétima posição.

O PSG segue na primeira colocação isolada do Campeonato Francês. Neste domingo (5), a equipe empatou em 1 a 1 com o Lille, fora de casa, pela sétima rodada da competição. Nuno Mendes marcou para os parisienses, com Ethan Mbappé, irmão do artilheiro do Real Madrid, deixando tudo igual.

As duas equipes voltam a campo após a Data Fifa. Na sexta-feira (17), o PSG encara o Strasbourg, às 15h45 (de Brasília). Já o Lille visita o Nantes no mesmo horário, só que no domingo (19).

O primeiro tempo começou truncado, com as duas equipes tendo dificuldades para chegar ao gol adversário. As melhores chances foram do PSG, já na reta final da etapa. Aos 38, Barcola bateu mal após receber na área. O atacante ainda perderia outra oportunidade em seguida, jogando para fora.

Barcola seguiria levando perigo à meta do Lille no segundo tempo ao obrigar Ozer a fazer uma grande defesa. Melhor em campo, o PSG abriu o placar aos 21, com Nuno Mendes, em linda cobrança de falta.

A equipe de Paris teve a chance de fazer o segundo e liquidar a fatura, mas Lee parou em outra boa defesa Ozer. O PSG não matou o jogo e viu Ethan Mbappé, que acabara de entrar, empatar o jogo. Aos 40, o irmão de Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, recebeu passe na área e finalizou no meio do gol, mas Chevalier não conseguiu defender. Tudo igual em Lille.