Haaland marca e Manchester City garante vitória fora de casa

Neste domingo, o City garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Brentford e assumiu a 5ª colocação na tabela do Campeonato Inglês

O City tomou conta desde o apito inicial, mantendo 69% de posse de bola na etapa e pressionando o Brentford. Aos 9 minutos, Haaland abriu o placar após lançamento perfeito de Josko Gvardiol, vencendo a marcação e finalizando com precisão. Matheus Nunes se destacou no meio-campo, distribuindo jogo e organizando a equipe, enquanto Sávio criou perigo constante pela ponta esquerda. Pelo Brentford, Igor Thiago tentou, mas não conseguiu furar a defesa inglesa.

O Manchester City visitou o Brentford neste domingo e venceu por 1 a 0, com gol de Erling Haaland. A partida, válida pela Premier League, colocou os Citizens na parte de cima da tabela, em 5º lugar. Os brasileiros Matheus Nunes, Sávio e Igor Thiago tiveram participação de destaque, com passes precisos, jogadas de velocidade e chances perigosas.

Pressão no segundo tempo

No segundo tempo, o jogo ficou mais intenso. Logo no início, Igor Thiago perdeu chance incrível cara a cara com Donnarumma, deixando a torcida do City em alerta. O Brentford pressionou, mas o City controlou bem a partida. Substituições estratégicas como Bernardo Silva e Jérémy Doku mantiveram o ritmo do ataque e a posse de bola. Matheus Nunes continuou firme no meio e Sávio seguiu explorando a velocidade pelas pontas.

O Brentford quase empatou no fim, quando Donnarumma demorou a afastar a bola, mas o City segurou o resultado. A equipe de Pep Guardiola mostrou maturidade, organização tática e eficiência, mesmo com algumas faltas e cartões amarelos. O time visitante manteve o controle do jogo e confirmou os três pontos fora de casa.

Outros resultados da 7ª rodada do Campeonato Inglês

Bournemouth 3 x 1 Fulham

Leeds United 1 x 2 Tottenham

Arsenal 2 x 0 West Ham

Manchester United 2 x 0 Sunderland

Chelsea 2 x 1 Liverpool

Aston Villa 2 x 1 Burnley

Everton 2 x 1 Crystal Palace

Newcastle 2 x Nottingham Forest

Wolverhampton 1 x 1 Brighton

