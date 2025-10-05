Gabigol: “Quero ter mais oportunidades no Cruzeiro”

Atacante começa como titular (mas por causa da ausência de Kaio Jorge) e marca no empate com o Sport

Gabigol começou como titular no jogo em que o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Sport, na noite deste domingo, 5/10, pelo Brasileirão, no Mineirão. Ele foi beneficiado pela suspensão do artilheiro Kaio Jorge e mostrou serviço: afinal, fez o gol cruzeirense na partida. Gabi atuou os 90 minutos e, ao fim do duelo, foi claro ao afirmar que vai lutar para conquistar seu espaço e tentar deixar de ser apenas uma opção no banco, como vem ocorrendo durante toda a temporada.

“Falar que eu quero ser titular é chover no molhado. Mas é claro que quero jogar mais e ter oportunidades. Afinal, quando entro, faço gols e ajudo a equipe.”

Para Gabigol, o empate com o lanterna, que impediu o Cruzeiro de se aproximar dos líderes Palmeiras e Flamengo, foi motivo de frustração.

“A gente foi muito superior no primeiro tempo, criamos inúmeras chances. Mas faltou capricho nos chutes de fora da área e melhorar no último passe. Fomos muito superiores: tivemos mais posse de bola, volume de jogo e chances mais claras. Se tivesse que ter um vencedor, seria a gente”, disse.