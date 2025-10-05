Fortaleza vira no segundo tempo e vence o Juventude no Jaconi

Fortaleza vira no segundo tempo e vence o Juventude no JaconiJu sai na frente, mas Brenno pega pênalti, Leão cresce na reta final do jogo, faz 2 a 1 e respira na briga contra o rebaixamento no Brasileirão
O Fortaleza saiu atrás, mas se superou no segundo tempo, virou e derrotou o Juventude por 2 a 1 neste domingo (5), no Alfredo Jaconi, pela 27ª rodada do Brasileirão. Rafael Bilu abriu o placar, mas Gilberto perdeu pênalti, e do banco, viu o Leão balançar as redes com Mancuso e Bareiro.
Dessa forma, o Fortaleza se reabilita após derrota para o São Paulo, aparece em 18º com 24 pontos em 26 jogos. Agora, curiosamente vai ter que torcer pelo rival Ceará (31) derrotar o 16º lugar Santos (28) logo mais. Já o Juventude, dono da pior defesa do Brasileirão (48), encontra-se em penúltimo, com 23 pontos em 26 partidas.
O Juventude começou com tudo e por pouco não definiu a partida nos primeiros minutos. Logo aos 6 minutos, Rafael Bilu abriu o placar ao aproveitar um erro da defesa do Fortaleza: Ávila tentou afastar, mas falhou, e o atacante não perdoou. A equipe ainda teve duas grandes chances com Gilberto para ampliar. Na primeira, ele se esticou em um carrinho e quase marcou, mas Brenno saiu bem e evitou o gol. Na sequência, o centroavante teve a oportunidade em uma cobrança de pênalti, após falta de Gastón Ávila em Rodrigo Sam, mas acabou desperdiçando, com Brenno pegando.
O Papo voltou do intervalo com a mesma postura do primeiro tempo, mas, novamente, perdeu muitas chances. Batalla até balançou as redes aos 20, mas o lance foi anulado por falta dele mesmo no início da jogada. No entanto, foi o Fortaleza quem marcou de verdade. Aos 22, Pochettino cruzou para Lucero, mas ele isolou a bola praticamente na marca do pênalti. Dois minutos depois, entretanto, o Leão igualou com Mancuso, que fez fila e anotou um belo gol da entrada da área.
O Juventude quase marcou o segundo em bicicleta de Taliari, mas a noite era mesmo do Fortaleza. Aliás, Pikachu entrou aos 38 e no minuto seguinte cruzou na medida para Bareiro fazer 2 a 1.
Próximos compromissos
Apesar da Data-Fifa, o Juventude volta a campo agora já no próximo sábado (11), contra o Palmeiras, às 19h, em jogo atrasado do Brasileirão. Já o Fortaleza recebe o Vasco da Gama no dia 15, às 21h30, pela 28ª rodada.
JUVENTUDE X FORTALEZA
Campeonato Brasileiro – 27ª rodada
Data e horário: 05/10/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Gols: Bilu, 6’/1ºT (1-0), Mancuso, 24’/2ºT (1-1) e Bareiro, 39’/2ºT (1-2)
JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga (Reginaldo – intervalo), Abner (Peixoto, 34’/2ºT) , Rodrigo Sam e Ewerthon; Sforza, Jadson, Luis Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê, 30’/2ºT); Rafael Bilu (Emerson Batalla – Intervalo) e Gilberto (Gabriel Taliari, 8’/2ºT) Técnico: Thiago Carpini
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha (Rodrigo Santos, 31’/2ºT), Matheus Pereira e Matheus Rossetto (Yeison Guzmán – intervalo); Breno Lopes (Pikachu, 38’/2ºT), Lucero (Bareiro, 31’/2ºT) e Herrera (Pocchetino – intervalo) Técnico: Martín Palermo
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões Amarelos: Luis Mandaca (JUV); Lucas Sasha, Kuscevic Matheus Pereira (FOR)
Cartão vermelho: Mandaca, aos 42’/2ºT
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.