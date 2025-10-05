Flaco López celebra reação do Palmeiras em clássico, no Morumbis: “Mais um jogo histórico”

Atacante vive ótimo momento e volta a estufar a rede na vitória do Alviverde por 3 a 2, sobre o São Paulo pelo Brasileirão

Diante das adversidades, no Morumbis, o Palmeiras conseguiu uma virada, por 3 a 2, importante para embaralhar de vez a luta pelo título do Brasileirão. Na saída de campo, Flaco López, que vive ótimo momento e voltou a estufar a rede, falou sobre a reação da equipe. Assim, mesmo com uma desvantagem de dois gols, o Alviverde lutou até o fim e ficou com os três pontos.

“É muito importante o jogo onde a gente começou mal, não estava jogando da maneira que o Palmeiras joga. Mas o futebol é isso, conseguimos no intervalo ajustar as coisas. Graças a Deus, conseguimos fazer mais um jogo histórico aqui no campo deles e conseguimos a vitória”, analisou.