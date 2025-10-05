Filipe Luís condiciona derrota do Flamengo à expulsão no início: “Prejudicou nossa equipe”

Comandante diz que vermelho de Danilo aos 12' da primeira etapa complicou o planejamento do Rubro-Negro para o confronto com o Bahia / Crédito: Jogada 10

O Flamengo conheceu sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe, que teve duas expulsões durante o confronto com o Bahia, em Salvador, perdeu por 1 a 0 e deixou a liderança escapar. Assim, na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís condicionou o revés à expulsão de Danilo logo no início do duelo e falou sobre o vermelho de Wallace Yan. “Jogar 75 minutos com um a menos prejudicou nossa equipe. Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos. Tentamos solucionar da melhor maneira e controlar o jogo, porque sabíamos que teríamos chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e, a partir daí, tentamos de todas as formas até o final, mas vitória do Bahia e vida que segue. Temos que levantar a cabeça”, analisou.

Dentro das quatro linhas, Danilo foi expulso aos 12′, quando acertou o rosto de Tiago com o pé alto e recebeu o cartão vermelho. Mesmo assim, os comandados do técnico Filipe Luís ainda tiveram chance de estufar a rede, porém pararam no goleiro Ronaldo. Ainda no primeiro tempo, Willian José colocou o Esquadrão de aço na frente. Na volta do intervalo, mesmo com um a menos, o time carioca competiu e foi em busca do empate, entretanto o jovem Wallace Yan levou dois amarelos e também foi expulso. “Ele vem treinando muito bem e é um jogador muito importante para mim. Cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Ele é muito novo ainda. Ainda não conversei com ele. São nesses aspectos que tenho que melhorar minha equipe, que o mental não influencie para o negativo, que fique sempre com o mental estável. Pensei em colocá-lo para romper a linha do Bahia, porque eles estavam muito fechados. A expulsão dele complicou, mas o time continuou dando a vida”, afirmou sobre o jovem.

Disputa pelo título e pausa na Data Fifa Ao longo da entrevista, o treinador analisou o momento, visto que a equipe soma 55 pontos e só está atrás do Alviverde por ter uma vitória a menos. Além disso, o comandante rubro-negro explicou que a pausa na Data Fifa será importante para “limpar a cabeça” para a reta final da temporada. “Sempre estávamos jogando com status de líderes e hoje somos perseguidores. Estamos atrás e temos que perseguí-los. Têm muitos jogos pela frente. O Palmeiras acabou perdendo aqui também semana passada e hoje tiveram uma vitória fora de casa. Eles vão ter que jogar contra nós e vários adversários difíceis. O Campeonato é muito competitivo. É muito difícil que tanto eles quanto a gente vençam todas até o fim. O campeonato é quem mantém mais a regularidade até a 38ª rodada. Enquanto tivermos chance vamos lutar até o final. Acredito muito no meu time e não tenho dúvida que vamos lutar”, frisou. “Precisamos desses dois, três dias que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje. Vamos ter que trabalhar sobre conceitos para a equipe. É muito importante esse final de temporada para a gente. O melhor ainda está por vir” prosseguiu