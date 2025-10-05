Em jogo eletrizante, Vasco vence o Vitória em São Januário

Cruzmaltino superou o Leão da Barra em uma partida recheada de emoções pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor! Em uma tarde de domingo eletrizante em São Januário, o Cruzmaltino superou o Vitória por 4 a 3 e se recuperou da derrota para o Palmeiras na rodada passada. Rayan, duas vezes, Nuno Moreira e GB marcaram os gols do triunfo vascaíno, enquanto Cantalapiedra, Lucas Halter e Cáceres marcaram os gols do time baiano. Na próxima rodada, após a parada para a Data Fifa, o Vasco visita o Fortaleza, no dia 15 de outubro, no Castelão, às 21h30, enquanto o Vitória tem o clássico diante do Bahia, em casa, no dia 16.

Primeiro tempo eletrizante A tarde de domingo em São Januário começou em alta temperatura tanto fora de campo, quanto dentro das quatro linhas. Logo aos seis minutos de jogo, o Vasco saiu em vantagem no placar. Paulo Henrique fez um belo cruzamento pela direita e achou Nuno Moreira sozinho dentro da área para cabecear para o gol. No entanto, o Vasco parou de atacar após abrir o placar e o Vitória cresceu na partida. Em contra-ataque muito bem armado aos 26 minutos, Aitor Cantalapiedra saiu na cara do gol de Léo Jardim e finalizou sem chances para o goleiro vascaíno para deixar tudo igual. No lance seguinte de perigo, o Vitória virou a partida. Em cobrança de falta na área cruzmaltina, Lucas Halter completou sozinho para o gol e virou o jogo para o Leão da Barra em São Januário aos 34. E a virada do Vitória trouxe um outro ambiente para São Januário. O que era festa e apoio após o gol de Nuno Moreira virou ansiedade e cobrança por parte da torcida vascaína. Empate relâmpago O Vasco voltou mais ligado para o segundo tempo e foi em busca do empate. Rayan tentou pela primeira vez, mas a bola passou raspando a trave. No lance seguinte, no entanto, ele não desperdiçou. Andrés Gomez foi lançado em velocidade e achou Rayan sozinho na pequena área para empurrar para o gol e deixar tudo igual de novo.

Jogaço em São Januário Não demorou muito para o Vasco conseguir a virada. Com ajuda do VAR, o árbitro Fernando Antônio Mendes marcou pênalti para o Cruzmaltino e Rayan não deu chances para Lucas Arcanjo, convertendo a penalidade e virando a partida. Mas a alegria do Vasco durou pouco. Instantes depois da virada, o Vitória conseguiu o empate mais uma vez. Após confusão e expulsão de Lucas Halter, o time baiano teve a chance de jogar a bola na área e aproveitou falha de Léo Jardim para deixar mais uma vez o placar em igualdade com Raúl Cáceres. Emoção até o fim E quando o jogo parecia se encaminhar para um empate em São Januário, a base do Vasco apareceu para resolver. Aos 52 minutos do segundo tempo, Piton cruzou para a área e GB subiu mais alto que todo mundo para testar firme e dar os três pontos para o Vasco, para a explosão da torcida vascaína em São Januário.