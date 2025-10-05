Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Danilo, do Flamengo, pede desculpas por expulsão: “Retratação aos companheiros e à torcida”

Defensor recebeu o cartão vermelho aos 12' do primeiro tempo em revés do Rubro-Negro para o Bahia na Arena Fonte Nova
Expulso com apenas 12 minutos do primeiro tempo, Danilo pediu desculpas aos companheiros e à torcida do Flamengo. Afinal, o defensor recebeu o vermelho cedo e prejudicou a equipe carioca, que perdeu por 1 a 0 e deixou a liderança do Brasileirão para o Palmeiras.

“Quero me retratar perante meus companheiros e a torcida do Flamengo, porque obviamente uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito a partida e coloca meus companheiros numa situação complicada e de muito esforço. A palavra é um pedido de retratação aos meus companheiros e à torcida do Flamengo, que me apoia em qualquer situação”, disse.

“Obviamente, tentei argumentar com o árbitro que, na minha concepção, não peguei no rosto do rapaz. Essa foi minha forma de argumentar sempre com muita educação, que é o que a gente espera vir do outro lado. Ele não deu muita abertura. Talvez, se fosse contra mim, eu provavelmente também iria reclamar. É um lance que provavelmente deveria ter abordado de maneira diferente para não me colocar numa situação de ter sido interpretado dessa forma. Realmente condiciona muito a partida”, completou.

Dentro das quatro linhas, Danilo foi expulso aos 12′, quando acertou o rosto de Tiago com o pé alto e recebeu o cartão vermelho. Mesmo assim, os comandados do técnico Filipe Luís ainda tiveram chance de estufar a rede, porém pararam no goleiro Ronaldo.

Ainda no primeiro tempo, Willian José colocou o Esquadrão de aço na frente. Na volta do intervalo, mesmo com um a menos, o time carioca competiu e foi em busca do empate, entretanto o jovem Wallace Yan levou dois amarelos e também foi expulso.

“Jogar 75 minutos com um a menos prejudicou nossa equipe. Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos. Tentamos solucionar da melhor maneira e controlar o jogo, porque sabíamos que teríamos chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e, a partir daí, tentamos de todas as formas até o final, mas vitória do Bahia e vida que segue. Temos que levantar a cabeça”, analisou Filipe Luís.

