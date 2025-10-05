Convocado pelo Equador, Loor diminui opções no gol do Botafogo

Goleiro de 19 anos que se destacou no sub-20 do Alvinegro vinha aparecendo nas listas de relacionados de Davide Ancelotti

Cristhian Loor chegou ao Botafogo em 2025, vindo do Independiente del Valle, conhecido por revelar jovens talentos. Integrado ao time sub-20, ele rapidamente se destacou, chamando a atenção da comissão técnica. Com isso, passou a ser relacionado para jogos do time principal.

O Botafogo vai ficar temporariamente sem uma de suas promessas. Isso porque o goleiro Cristhian Loor, de 19 anos, foi convocado para a seleção principal do Equador durante a Data FIFA de outubro. Com a ausência, o treinador Davide Ancelotti terá menos opções para o gol alvinegro.

Durante a Data FIFA, o Equador enfrentará Estados Unidos e México em amistosos preparatórios para as eliminatórias sul-americanas. Desta maneira, essa será a primeira oportunidade de Cristhian Loor atuar ao lado dos principais jogadores da seleção equatoriana.

Impacto da convocação

Mesmo sem ser titular absoluto, Loor já mostra consistência e potencial no sub-20. Sua convocação representa um desafio para o Botafogo, que precisa melhorar o desempenho no Brasileirão.

Ainda assim, a convocação reforça o trabalho das categorias de base. O clube continua produzindo jogadores como Cristhian Loor, capazes de conquistar reconhecimento internacional.

No entanto, o momento do Botafogo é delicado. Após um 2024 vitorioso, a equipe acabou eliminada na Libertadores e na Copa do Brasil. No momento, o Glorioso disputa apenas o Brasileirão. No último sábado (4), o Botafogo perdeu fora de casa por 2 a 0 para o Internacional. O resultado mantém o clube em quarto lugar, com 43 pontos, mostrando a necessidade de consistência.