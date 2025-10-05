Convocado pelo Equador, Loor diminui opções no gol do Botafogo

Convocado pelo Equador, Loor diminui opções no gol do BotafogoGoleiro de 19 anos que se destacou no sub-20 do Alvinegro vinha aparecendo nas listas de relacionados de Davide Ancelotti
O Botafogo vai ficar temporariamente sem uma de suas promessas. Isso porque o goleiro Cristhian Loor, de 19 anos, foi convocado para a seleção principal do Equador durante a Data FIFA de outubro. Com a ausência, o treinador Davide Ancelotti terá menos opções para o gol alvinegro.
Trajetória de Cristhian Loor no Botafogo
Cristhian Loor chegou ao Botafogo em 2025, vindo do Independiente del Valle, conhecido por revelar jovens talentos. Integrado ao time sub-20, ele rapidamente se destacou, chamando a atenção da comissão técnica. Com isso, passou a ser relacionado para jogos do time principal.
Durante a Data FIFA, o Equador enfrentará Estados Unidos e México em amistosos preparatórios para as eliminatórias sul-americanas. Desta maneira, essa será a primeira oportunidade de Cristhian Loor atuar ao lado dos principais jogadores da seleção equatoriana.
Impacto da convocação
Mesmo sem ser titular absoluto, Loor já mostra consistência e potencial no sub-20. Sua convocação representa um desafio para o Botafogo, que precisa melhorar o desempenho no Brasileirão.
Ainda assim, a convocação reforça o trabalho das categorias de base. O clube continua produzindo jogadores como Cristhian Loor, capazes de conquistar reconhecimento internacional.
No entanto, o momento do Botafogo é delicado. Após um 2024 vitorioso, a equipe acabou eliminada na Libertadores e na Copa do Brasil. No momento, o Glorioso disputa apenas o Brasileirão. No último sábado (4), o Botafogo perdeu fora de casa por 2 a 0 para o Internacional. O resultado mantém o clube em quarto lugar, com 43 pontos, mostrando a necessidade de consistência.