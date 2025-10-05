Barcelona é massacrado pelo Sevilla e perde a liderança do Espanhol

Catalães tiveram a chance de empatar em pênalti perdido por Lewandowski, mas foram atropelados nos minutos finais no Ramón Sánchez-Pizjuán

Aos 13 minutos, o Sevilla abriu o placar em cobrança de pênalti, convertida por Aléxis Sánchez. Aos 36 minutos, Romero ampliou a vantagem para os donos da casa. O Barcelona reagiu antes do intervalo, com Rashford marcando nos descontos, aos 52 minutos, reduzindo a diferença.

O Sevilla goleou por 4 a 1 o Barcelona, neste domingo (5), no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. A vitória consolida a ascensão da equipe andaluza na tabela e tira da liderança o Barcelona, que sofreu sua primeira derrota, de maneira vexaminosa, na competição.

No segundo tempo, porém, o Sevilla manteve a pressão, mas o Barcelona não se entregou. Aos 31, Lewandowski teve a chance de empatar para os catalães, mas perdeu uma cobrança de pênalti, chutando para fora. O Barcelona se abateu e o Sevilla passou a dominar. Ainda teve tempo para ampliar aos 45, com o zagueiro Carmona. Aos 51, Akor Adams deu números finais ao jogo.

Assim, com este resultado, o Sevilla foi aos 13 pontos, assumindo a quarta colocação de La Liga. O Barcelona, com 19, cai para a vice-liderança, dois pontos atrás do Real, que no sábado (4) bateu o Villarreal.

