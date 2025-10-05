Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Na parte de cima da tabela, equipes fazem confronto neste domingo, às 18h30, na Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão
neste domingo (05), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Brasileirão, Bahia e Flamengo duelam. O Tricolor ocupa a sexta posição, com 40 pontos, e busca se aproximar do G4. Do outro lado, o Rubro-Negro, líder da competição, mira os três pontos para tentar aumentar a distância para o vice-líder Palmeiras.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções da partida, ao vivo, a partir de 17h. Cesar Tavares é o cara para narrar o jogo. Ele terá o suporte de dois craques: o comentarista Leonardo Miazzo e o repórter André Bachá.

