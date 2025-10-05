Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético tem pior aproveitamento como visitante no Brasileiro nos últimos 14 anos

Em 14 jogos atuando fora de casa da competição nacional, Galo conquistou apenas duas vitórias e três empates
O Atlético segue em crise após levar de 3 a 0 do Fluminense, no último sábado (4), no Maracanã. Dessa maneira, a equipe chegou ao pior aproveitamento como visitante, em 27 rodadas, nos últimos 14 anos pelo Brasileirão.

Até agora, o Galo disputou 14 jogos como visitante e ganhou somente duas vezes e empatou três, com nove derrotas. Assim, tem apenas 21,43% de aproveitamento.

Desde a volta do Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes, o Atlético ainda não conseguiu nem uma vitória sequer fora de casa no Brasileirão. Desde então, foram oito partidas, com sete derrotas: Bahia, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Vitória, Botafogo e Fluminense. Aliás, o único ponto conquistado veio no empate com o Vasco, em São Januário.

Inclusive, a última vitória como visitante no Brasileirão foi diante do Ceará, no dia 1º de junho, por 1 a 0, com gol de Rony. O jogo aconteceu no Castelão.

Atlético como visitante em 27 rodadas

2003: 16 pontos.
2004:10 pontos.
2005:12 pontos.
2007:14 pontos.
2008: 7 pontos.
2009: 18 pontos.
2010: 10 pontos.
2011: 8 pontos.
2012: 20 pontos.
2013: 11 pontos.
2014: 16 pontos.
2015: 21 pontos.
2016: 15 pontos.
2017: 22 pontos.
2018: 13 pontos.
2019: 12 pontos
2020: 16 pontos.
2021:25 pontos.
2022: 21 pontos.
2023: 22 pontos.
2024: 16 pontos.
2025: 9 pontos.

