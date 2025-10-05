Atlético tem pior aproveitamento como visitante no Brasileiro nos últimos 14 anos

Em 14 jogos atuando fora de casa da competição nacional, Galo conquistou apenas duas vitórias e três empates

Até agora, o Galo disputou 14 jogos como visitante e ganhou somente duas vezes e empatou três, com nove derrotas. Assim, tem apenas 21,43% de aproveitamento.

O Atlético segue em crise após levar de 3 a 0 do Fluminense , no último sábado (4), no Maracanã. Dessa maneira, a equipe chegou ao pior aproveitamento como visitante, em 27 rodadas, nos últimos 14 anos pelo Brasileirão.

Desde a volta do Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes, o Atlético ainda não conseguiu nem uma vitória sequer fora de casa no Brasileirão. Desde então, foram oito partidas, com sete derrotas: Bahia, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Vitória, Botafogo e Fluminense. Aliás, o único ponto conquistado veio no empate com o Vasco, em São Januário.

Inclusive, a última vitória como visitante no Brasileirão foi diante do Ceará, no dia 1º de junho, por 1 a 0, com gol de Rony. O jogo aconteceu no Castelão.

Atlético como visitante em 27 rodadas

2003: 16 pontos.

2004:10 pontos.

2005:12 pontos.

2007:14 pontos.

2008: 7 pontos.

2009: 18 pontos.

2010: 10 pontos.

2011: 8 pontos.

2012: 20 pontos.

2013: 11 pontos.

2014: 16 pontos.

2015: 21 pontos.

2016: 15 pontos.

2017: 22 pontos.

2018: 13 pontos.

2019: 12 pontos

2020: 16 pontos.

2021:25 pontos.

2022: 21 pontos.

2023: 22 pontos.

2024: 16 pontos.

2025: 9 pontos.