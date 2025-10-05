Apesar de vitória no fim, Diniz liga o alerta no Vasco: “Faltou equilíbrio”

Técnico do Vasco, Fernando Diniz fez ponderações aos triunfo cruzmaltino neste domingo / Crédito: Jogada 10

A tarde deste dia 5 de outubro vai ficar por muito tempo na mente dos vascaínos. Em um jogo eletrizante e de muitas emoções, o Vasco venceu o Vitória por 4 a 3, com um gol aos 53 minutos da etapa final, e voltou a vencer após a derrota para o Palmeiras no último meio de semana. O triunfo cruzmaltino neste domingo foi um teste para cardíacos, mas Fernando Diniz, técnico do Vasco, não entrou no bonde da empolgação pelo resultado positivo, e fez questão de pontuar aquilo que não funcionou na equipe em São Januário.

“Não fomos bem nem no ataque, nem na defesa. Nada. A gente só fez o gol no primeiro tempo. Mas não tem necessariamente a ver com o Vitória. O que acho é que não podemos entrar assim independentemente do adversário. E esse jogo era mais importante do que o do Cruzeiro pela tabela”, iniciou Diniz, que complementou: “Estamos em 10º hoje mas ainda estamos mais perto da parte inferior do que da parte de cima. O Vitória ficaria a três pontos de nós se tivesse vencido. A crítica é bem feita e deve ser feita pela forma como entramos. Fomos muito intensos e criativos no segundo tempo, mas no primeiro tempo falhamos mais do que devia. Hoje faltou equilíbrio”, pontuou. Diniz elogia herói da vitória Fernando Diniz também fez questão de elogiar GB, jogador da base do Vasco e que entrou para marcar o gol do triunfo vascaíno aos 53 minutos do segundo tempo.