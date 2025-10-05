Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alexis Duarte é convocado pelo Paraguai e vira baixa no Santos em clássico

Alexis Duarte é convocado pelo Paraguai e vira baixa no Santos em clássico

Amistoso contra a Coreia do Sul na Ásia deve impossibilitar zagueiro titular de atuar pelo Peixe em compromisso pelo Brasileirão no dia 14
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na luta para escapar do rebaixamento, o Santos já estuda alternativas para o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão, no dia 15 de outubro. Afinal, o Paraguai divulgou a lista de convocados para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul na Data Fifa deste mês com a presença de Alexis Duarte. Com isso, provavelmente o zagueiro não conseguirá disputar o clássico.

Afinal, a partida contra a Coreia do Sul será na capital Seul. Com isso, o principal empecilho para o zagueiro atuar se torna a extensa
viagem de volta para o Brasil.

Em um primeiro momento, Alexis começou sua trajetória no Santos como reserva do time de Vojvoda, ainda em setembro. No entanto, Adonis Frías sofreu uma contusão, teve a oportunidade de jogar e emplacou uma sequência de dois jogos entre os titulares.

Assim como no Santos, quem também não deve ter condições de atuar no clássico pelo Corinthians é o atacante Ángel Romero, já que é companheiro de seleção de Alexis. Além do goleiro Hugo Souza, que também enfrentará Coreia do Sul e Japão, mas pela Seleção Brasileira.

Santos tem confronto direto pela frente

Antes mesmo da paralisação para a DATA FIFA, o Peixe vai para o seu último compromisso, quando enfrenta o Ceará, neste domingo (05/10), às 20h30, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O duelo, aliás, representa um confronto direto para o Santos. Isso porque as equipes estão próximas na tabela. Por sinal, em caso de vitória, o Alvinegro Praiano alcança a mesma pontuação do Vozão.

No atual cenário, o Santos está uma posição acima da zona de rebaixamento, o 16º lugar, com 28 pontos. O Ceará é o 13º colocado, com três pontos a mais.

Depois deste embate, o Peixe terá um período de nove dias somente de treinos durante a paralisação para DATA FIFA para Vojvoda corrigir alguns erros. Na sequência, terá o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar