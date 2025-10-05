Alexis Duarte é convocado pelo Paraguai e vira baixa no Santos em clássico

Amistoso contra a Coreia do Sul na Ásia deve impossibilitar zagueiro titular de atuar pelo Peixe em compromisso pelo Brasileirão no dia 14 / Crédito: Jogada 10

Na luta para escapar do rebaixamento, o Santos já estuda alternativas para o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão, no dia 15 de outubro. Afinal, o Paraguai divulgou a lista de convocados para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul na Data Fifa deste mês com a presença de Alexis Duarte. Com isso, provavelmente o zagueiro não conseguirá disputar o clássico. Afinal, a partida contra a Coreia do Sul será na capital Seul. Com isso, o principal empecilho para o zagueiro atuar se torna a extensa

viagem de volta para o Brasil.

Em um primeiro momento, Alexis começou sua trajetória no Santos como reserva do time de Vojvoda, ainda em setembro. No entanto, Adonis Frías sofreu uma contusão, teve a oportunidade de jogar e emplacou uma sequência de dois jogos entre os titulares. Assim como no Santos, quem também não deve ter condições de atuar no clássico pelo Corinthians é o atacante Ángel Romero, já que é companheiro de seleção de Alexis. Além do goleiro Hugo Souza, que também enfrentará Coreia do Sul e Japão, mas pela Seleção Brasileira. Santos tem confronto direto pela frente Antes mesmo da paralisação para a DATA FIFA, o Peixe vai para o seu último compromisso, quando enfrenta o Ceará, neste domingo (05/10), às 20h30, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão. O duelo, aliás, representa um confronto direto para o Santos. Isso porque as equipes estão próximas na tabela. Por sinal, em caso de vitória, o Alvinegro Praiano alcança a mesma pontuação do Vozão.