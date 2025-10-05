Acaba a maldição: Ceni e Bahia vencem o Flamengo; Palmeiras líder do Brasileiro

Acaba a maldição: Ceni e Bahia vencem o Flamengo; Palmeiras líder do BrasileiroBahia tinha 12 derrotas seguidas para o Fla; Ceni, 16. Mas neste domingo venceu por 1 a 0. Cariocas terminam com nove em campo. E perdem a ponta
O Bahia conseguiu ótimo resultado diante do Flamengo neste domingo, 5/10, pela 27ª rodada do Brasileirão. Na Arena Fonte Nova lotada (48.634), venceu por 1 a 0, com gol de Willian José no primeiro tempo — e acabou com jejuns importantes. Após 16 derrotas seguidas, Rogério Ceni enfim venceu o time carioca como treinador. E o Bahia, que havia perdido seus últimos 12 jogos contra o Flamengo, pôs fim à maldição.
Pesou para os baianos, que entraram com vários desfalques e a defesa reserva, o fato de o Fla jogar com um a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, com a expulsão de Danilo. Por isso, o Rubro-Negro teve de fazer um jogo mais cauteloso e, mesmo perdendo chances claras em contra-ataques — a melhor com Samuel Lino —, teve pouca força ofensiva para buscar o empate. E com a expulsão ridícula de Wallace Yan aos 32 minutos (dez minutos após entrar), deixando o time com nove, complicou de vez.
Com esta derrota, o Flamengo perde a liderança para o Palmeiras, que venceu de virada o São Paulo. Os times têm os mesmos 55 pontos, mas o Palmeiras tem mais vitórias (17 a 16) e ainda um jogo a menos. O Bahia vai aos 43 pontos. Assim, assume o quinto lugar.
Flamengo com dez e Bahia saindo na frente
O Flamengo buscou o ataque nos primeiros minutos, principalmente pelo lado direito com Everton Royal no apoio. Aliás, foi dele as duas primeiras boas jogadas do time. Na melhor delas, um cruzamento em que Pedro chegou atrasado.
Contudo, aos 12 minutos, veio uma das jogadas-chave da partida: Riaño foi lançado, e Danilo, ao tentar conter o avanço, entrou com o pé alto e foi expulso diretamente. Com um a menos, o Fla se fechou. Filipe Luís tirou Pedro para colocar o zagueiro Cleiton, e o Flamengo passou o restante do primeiro tempo na defesa, fechando os espaços e tentando eventuais contra-ataques, que morriam quando caíam nos pés de Samuel Lino, em péssima fase. Quem não faz, leva, E a máxima valeu. Aos 44 minutos, Cleiton perdeu a dividida com Jean Lucas, e Tiago ficou com a sobra. A bola chegou até Willian José, que finalizou para abrir o placar para o Bahia.
Fla, com nove, quase empata
Filipe Luís fez uma troca tripla para o segundo tempo, colocando Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo nas vagas de Samuel Lino, Carrascal e De La Cruz — o que deu a dica de que o Flamengo buscaria um pouco mais o ataque (saiu um volante e entrou um homem de frente), além de muita velocidade. Como o Bahia recuou para buscar contra-ataques, o Fla passou a ter mais a bola. Mas errava passes, e Cleiton entregou uma boa nos pés do Bahia. A jogada terminou com Michel Araújo marcando um gol. Mas que acabou anulado por milímetros. Sorte.
Contudo, o Flamengo ficou com nove em campo. Wallace Yan, que entrara aos 22 e levou cartão amarelo aos 27 por reclamação, fez falta aos 32 e recebeu o segundo amarelo. Expulso, e o Mengo ficou com dois jogadores a menos. O curioso foi que, mesmo com dois a menos, o Flamengo seguiu buscando o empate — e quase conseguiu aos 42, quando Léo Ortiz escorou uma falta levantada na área por Luiz Araújo e obrigou Ronaldo a fazer grande defesa.
BAHIA 1×0 FLAMENGO
27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 5/10/2025
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Público: 48.634
Gol: William José, 44’/1ºT (1-0)
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Kauê Furquim, 41’/2ºT); Ademir (Kayky, 11’/2ºT), Tiago (Michel Araújo, 11’/2ºT) e Willian José (Cauly, 21’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De la Cruz (Luiz Araújo, Intervalo), Jorginho e Arrascaeta (Wallace Yan, 22’/2ºT); Carrascal (Plata, Intervalo), Samuel Lino (Luiz Araújo, Intervalo) e Pedro (Cleiton, 13’/1ºT). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: William José, Gilberto, Kayky (BAH); De la Cruz, Jorginho (FLA)
Cartões Vermelhos: Danilo, (FLA, 12’/1ºT); Wallace Yan (FLA, 32’/2ºT)
