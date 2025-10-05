“Temos que levantar a cabeça e seguir”, diz Marcos Antônio após virada sofrida

Volante do São Paulo lamenta a derrota para o Palmeiras no clássico, mas pede para a equipe não se abater com o resultado no Morumbis / Crédito: Jogada 10

O volante Marcos Antônio lamentou a dolorosa derrota do São Paulo. O time perdeu de virada para o Palmeiras por 3 a 2, no Morumbis, neste domingo (5). Após a partida, o jogador pregou foco na sequência da temporada. Para ele, apesar do resultado inesperado, a equipe precisa “levantar a cabeça e seguir” em frente no Campeonato Brasileiro. O jogador demonstrou grande frustração com a forma como a derrota ocorreu. O São Paulo chegou a abrir uma vantagem de dois gols, mas permitiu a virada do rival.