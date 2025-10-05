Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Nunca vi nada igual de escandaloso”, diz Crespo após derrota do São Paulo

Técnico argentino detona a arbitragem no clássico contra o Palmeiras e afirma que o resultado foi condicionado por um erro "enorme" do juiz
O técnico Hernán Crespo fez duras críticas à arbitragem após a derrota do São Paulo neste domingo (05). O time perdeu para o Palmeiras por 3 a 2, de virada, no Morumbis. Para o treinador, o o árbitro Ramon Abatti Abel influenciou o resultado por um erro “escandaloso”. O comandante afirmou que nunca viu algo parecido em seus 32 anos de carreira no futebol.

A principal reclamação do técnico foi sobre um lance de pênalti não marcado. O São Paulo vencia o jogo por 2 a 0, quando o atacante Tapia foi derrubado na área. O árbitro, contudo, não marcou a infração.

“Pessoalmente, nunca vivi algo igual de escandaloso como hoje. Tenho 50 anos, 32 anos de futebol (…) nunca vi nada tão evidente”, disparou Crespo em sua coletiva.

O treinador, inclusive, condicionou toda a sua análise da partida a este lance. Para ele, o erro foi tão grave que torna difícil qualquer avaliação tática.

“Podemos melhorar coisas, sim, como sempre. Mas o que vivi hoje foi escandaloso, não posso crer. Foi tão evidente, tão grande, que não posso crer o que passou”, afirmou o comandante do time tricolor.

Crespo diz que arbitragem condicionou o jogo

Crespo acredita que o erro da arbitragem mudou completamente o rumo do jogo:

“A partida estava direta para ser, talvez, algo histórico. A superioridade do primeiro tempo foi impressionante. Estou louco ou vimos a mesma partida? Senão parece que estou louco. Estamos falando de erros enormes, que condicionaram tudo.”

Apesar da revolta com a arbitragem, o treinador fez questão de elogiar a postura de seus jogadores:

“Tenho orgulho do grupo, mais do que do resultado. Pelo o que mostrou, como enfrentou um gigante como o Palmeiras, nossa postura foi espetacular.”

Com a derrota, por fim, o São Paulo segue em oitavo lugar no Brasileirão, com 38 pontos.

