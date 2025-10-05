“Juizada ruim, erro atrás de erro”, diz Neymar sobre a arbitragem do Choque-Rei

Craque do Santos comenta em postagem sobre as polêmicas do clássico entre São Paulo e Palmeiras e critica a atuação dos árbitros

O atacante Neymar criticou a arbitragem brasileira neste domingo (05) mesmo sem entrar em campo. O craque do Santos comentou em uma publicação nas redes sociais sobre as polêmicas do clássico entre São Paulo e Palmeiras. O jogo, que terminou com a vitória do Verdão por 3 a 2, teve muitos lances questionados.

A manifestação de Neymar ocorreu em uma postagem do jogador de futsal Rodrigo Capita. O ídolo do Sorocaba publicou um vídeo questionando as decisões do árbitro Ramon Abatti Abel. O post, em suma, focava em um pênalti não marcado para o São Paulo e na não expulsão de um jogador do Palmeiras, quando o placar ainda era de 2 a 0 para o Tricolor.