Zubeldía enaltece vitória “incomum” do Fluminense: “Bastante completo”

Tricolor dominou o adversário do início ao fim durante a vitória por 3 a 0 no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Luis Zubeldía elogiou da solidez defensiva à versatilidade ofensiva do Fluminense na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, neste sábado (04), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Em coletiva, o técnico descreveu o desempenho do grupo como “bastante completo” e enalteceu o domínio das ações por toda partida. “Fizemos um jogo bastante completo. É difícil que o Atlético-MG, com a característica dos jogadores que tem e treinador muito bom, não possa conectar para concretizar situações de gol. E hoje, graças a Deus, desativamos todas as possibilidades. E isso não é comum”, declarou.

Zubeldía fez questão de tecer elogios não só ao placar elástico ou posse de bola, mas à capacidade do time em alternar estratégias ao longo da partida. “Jogamos bem! Estivemos organizados e soubemos controlar o jogo com e sem a bola. O primeiro gol veio de uma troca de passes… O segundo de uma transição e o terceiro em um cruzamento. Três tipos diferentes de construção. Isso mostra que somos uma equipe complexa e difícil de ser enfrentada”, avaliou o argentino. Ingredientes para a vitória O técnico ainda apontou três “condimentos” que, segundo ele, definiram a performance tricolor no jogo: ordem tática, capacidade de transição e organização defensiva. Para o técnico, o equilíbrio entre esses elementos teve papel determinante para “desativar” o jogo do Atlético. “Mesmo quando não se domina o jogo com a bola, um time como o Atlético geralmente cria perigo. Mas hoje anulamos tudo. Não é só jogar bem com a bola. A organização sem a bola também estava impecável”, frisou.