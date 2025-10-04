Yuri Alberto se redime após pênalti perdido e brilha contra o Mirassol

Após falhar em uma cavadinha contra o Flamengo, Yuri Alberto volta a brilhar diante do Mirassol: sofre pênalti, faz gol e arrasa

Contra o Mirassol, com o jogo 0 a 0, Yuri Alberto sofreu um pênalti. Seria ele o cobrador? A Fiel gritou o nome do goleador, que, contra o Flamengo, perdeu um pênalti cobrando com uma cavadinha que foi um vexame e que Rossi defendeu sentado. Mas quem bateu desta vez foi Maycon, e o Corinthians abriu o placar.

“Já tinha sido acordado que eu não seria o batedor, e respeitei. Vou seguir trabalhando para ser o primeiro, e para que não aconteça novamente o que aconteceu”, disse Yuri Alberto.

Aliás, ele aproveitou para comentar o fatídico pênalti que desperdiçou no jogo em que o Flamengo viria a ganhar por 2 a 1 na rodada passada.

“Durante a semana, não toquei no assunto da cavadinha contra o Flamengo. Foi uma semana delicada. Foi uma decisão que, se eu acertasse, seria boa no momento. Como o Rossi não caiu, meu pé meio que deu uma bobeada. Mas vamos trabalhar para que eu possa ter a oportunidade de, numa outra cobrança, converter em gol da próxima vez”, disse, para completar:

“Naquele momento do jogo com o Flamengo, tive jogadas após o pênalti, e depois do erro minha cabeça virou uma montanha-russa. Pude voltar e fui abençoado com um gol no início do segundo tempo, tirando o caminhão das costas”.