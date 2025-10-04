Vasco x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (5), o Vasco recebe o Vitória, às 16h, em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino precisa da vitória para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento e começar a olhar para a parte de cima da tabela de classificação. Já o Leão da Barra luta para deixar o Z4. No primeiro turno, o time baiano derrotou a equipe carioca por 2 a 1, no Barradão.

Como chega o Vasco?

O Vasco chega como favorito diante do Vitória. A derrota para o Palmeiras encerrou uma invencibilidade de sete jogos, mas a confiança segue em alta. Tanto que os ingressos estão esgotados para a partida. A expectativa é de que a equipe mantenha as boas atuações recentes em São Januário, como nas vitórias sobre Bahia e Cruzeiro.

O técnico Fernando Diniz terá os retornos de Barros e Matheus França, que foram desfalques na derrota para o Palmeiras. Já Cuesta é dúvida para a partida. O zagueiro treinou com algumas restrições devido a um edema no músculo adutor da coxa esquerda e a tendência é de que não seja relacionado. Lucas Piton também está em transição, recuperado da lesão na panturrilha, mas só volta no jogo contra o Fortaleza, dia 15.

Como chega o Vitória?

O Vitória chega empolgado após vencer o Ceará na última rodada. O Leão da Barra é o 17º, primeiro da zona do rebaixamento, com 25 pontos, três a menos que o Santos. Portanto, vencer o Vasco deixará o time baiano vivo para escapar da degola.