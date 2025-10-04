Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino e Leão da Barra se enfrentam neste domingo (5), em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo (5), o Vasco recebe o Vitória, às 16h, em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino precisa da vitória para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento e começar a olhar para a parte de cima da tabela de classificação. Já o Leão da Barra luta para deixar o Z4. No primeiro turno, o time baiano derrotou a equipe carioca por 2 a 1, no Barradão.

Onde assistir?

TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Vasco?

O Vasco chega como favorito diante do Vitória. A derrota para o Palmeiras encerrou uma invencibilidade de sete jogos, mas a confiança segue em alta. Tanto que os ingressos estão esgotados para a partida. A expectativa é de que a equipe mantenha as boas atuações recentes em São Januário, como nas vitórias sobre Bahia e Cruzeiro.

O técnico Fernando Diniz terá os retornos de Barros e Matheus França, que foram desfalques na derrota para o Palmeiras. Já Cuesta é dúvida para a partida. O zagueiro treinou com algumas restrições devido a um edema no músculo adutor da coxa esquerda e a tendência é de que não seja relacionado. Lucas Piton também está em transição, recuperado da lesão na panturrilha, mas só volta no jogo contra o Fortaleza, dia 15.

LEIA MAIS: Vasco tem plano de recuperação judicial contestado por ex-jogadores

Como chega o Vitória?

O Vitória chega empolgado após vencer o Ceará na última rodada. O Leão da Barra é o 17º, primeiro da zona do rebaixamento, com 25 pontos, três a menos que o Santos. Portanto, vencer o Vasco deixará o time baiano vivo para escapar da degola.

O técnico Jair Ventura não terá o lateral-esquerdo Ramon e o centroavante Renzo López, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Maykon Jesus, de 19 anos, será o substituto na linha defensiva. Já o uruguaio é reserva e será desfalque apenas no banco.

VASCO X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 05/10/2025 (domingo), às 16h (horário de Brasília)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Cuesta), Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Maykon Jesus; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Árbitro: Fernando Antonio Filho (PA)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar