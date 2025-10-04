Série B: Chape vence o Novorizontino em duelo direto por G4

Série B: Chape vence o Novorizontino em duelo direto por G4Chapecoense faz 1 a 0 na Arena Condá, sobe para o quinto lugar e embola briga por acesso
A Chapecoense derrotou o Novorizontino por 1 a 0, neste sábado (4), em duelo válido pela 30ª rodada da Série B. Pouco mais de 9.300 presentes testemunharam o centroavante Pedro Perotti anotar o gol da partida aos 15 minutos do segundo tempo, aproveitando bom cruzamento de Victor Caetano.
Dessa forma, a Chapecoense subiu para o quinto lugar, com 47 pontos. Essa, aliás, é a mesma pontuação do próprio Novorizontino, mas que aparece em sexto por ter duas vitórias a menos: 14 a 12. Dessa forma, o G4 tem Coritiba (53); Criciúma(50) Goiás (50) e Athletico-PR (48). Os dois primeiros já jogaram na rodada, enquanto o Esmeraldino entra em campo ainda neste sábado, e o Furacão joga no domingo (5).
O Verdão do Oeste foi melhor ao longo da partida e, portanto, mereceu a vitória em casa. O volante David, aliás, colocou uma bola na travessão. Já o Novorizontino apostou mais em bolas parada e ofereceu pouco perigo à Chapecoense.
Jogos da 30ª rodada da Série B
Quinta (2/10)
Paysandu 1 x 1 Cuiabá
Vila Nova 1 x 1 Criciúma
Sexta (3/10)
Athletic 2 x 2 Amazonas
Coritiba 2 x 0 Botafogo-SP
CRB 1 x0 Avaí
Sábado (4/10)
Chapecoense 1 x 0 Novorizontino
Volta Redonda x Goiás – 18h30
Ferroviária x América-MG – 20h30
Domingo (5/10)
Operário-PR x Remo – 16h
Atlético-GO x Athletico-PR – 20h30
