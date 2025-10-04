Série B: Chape vence o Novorizontino em duelo direto por G4

A Chapecoense derrotou o Novorizontino por 1 a 0, neste sábado (4), em duelo válido pela 30ª rodada da Série B. Pouco mais de 9.300 presentes testemunharam o centroavante Pedro Perotti anotar o gol da partida aos 15 minutos do segundo tempo, aproveitando bom cruzamento de Victor Caetano.

Dessa forma, a Chapecoense subiu para o quinto lugar, com 47 pontos. Essa, aliás, é a mesma pontuação do próprio Novorizontino, mas que aparece em sexto por ter duas vitórias a menos: 14 a 12. Dessa forma, o G4 tem Coritiba (53); Criciúma(50) Goiás (50) e Athletico-PR (48). Os dois primeiros já jogaram na rodada, enquanto o Esmeraldino entra em campo ainda neste sábado, e o Furacão joga no domingo (5).