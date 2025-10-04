Saúl desfalca Flamengo contra o Bahia; confira relacionados

O Flamengo não poderá contar com o volante Saúl para o duelo diante do Bahia, no domingo (5), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador espanhol não seguiu viagem com elenco para Salvador, onde a equipe buscará mais um triunfo para seguir na liderança sem depender de outros resultados. Com o desfalque de Saúl, aliás, chegam a três as baixas no Rubro-Negro. Isso porque Léo Pereira e Alex Sandro cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro.

A tendência é a de que o técnico Filipe Luís escale De La Cruz para substituir o espanhol. Por outro lado, Danilo e Ayrton Lucas devem substituir a dupla suspensa. O departamento médico rubro-negro tem, atualmente, dois jogadores em recuperação, visto que o volante Pulgar se recupera de cirurgia no pé direito e retornará somente após a Data Fifa.