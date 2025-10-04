Ramón e Emiliano expõem segredo para vitória do Internacional: “Jogar por fora”

Técnico também voltou a ressaltar a necessidade do Colorado em ser protagonista, além da intensidade como uma exigência / Crédito: Jogada 10

O Internacional venceu o Botafogo com autoridade por 2 a 0, no Beira-Rio, neste sábado, em duelo pela 27ª rodada do Brasileirão. Assim, quebrou um jejum de quatro rodadas sem um resultado positivo no torneio. A equipe também teve um alívio no cenário de pressão, pois se afastou momentaneamente da zona de rebaixamento, já que subiu para a 11ª colocação, com 32 pontos. O triunfo também foi o primeiro desde que a família Díaz assumiu o comando do Colorado. Emiliano, filho e auxiliar de Ramón ressaltou que a comissão técnica ainda está no começo do trabalho. Ele também indicou a estratégia, que a equipe técnica apostou no embate contra o Glorioso e que deu certp.

“Estamos chegando no 10º dia. Nós sempre vamos nos adaptar ao que temos. Sabíamos que tínhamos que jogar por fora. Fiquei feliz pela decisão e agradecido pelo grupo. Eles aceitaram e estão sofrendo mais do que nós. Trabalhavam muito e as coisas não aconteciam”, detalhou o assistente. “Intensidade não se negocia. Correr e brigar é inegociável. Temos qualidade para jogar melhor. Trabalhamos mais taticamente na semana. Encurtamos o espaço, brigamos pela segunda bola e graças a Deus tudo saiu certo”, complementou. Protagonismo é obrigação no Internacional Na sequência o treinador voltou a citar que incorporar o protagonismo será exigência em seu trabalho.

“Estamos felizes pela torcida que veio. A equipe vai ser protagonista e vamos brigar por coisas importantes. Agradeço demais ao torcedor. Nós e os torcedores precisamos estar juntos para termos um grande final de Brasileirão”, ressaltou o comandante. O técnico também demonstrou que a performance lhe agradou. “Temos dois laterais que são profundos. Creio que o time entendeu como jogar nesse momento. Botafogo foi campeão da Libertadores ano passado. Jogamos muito concentrados. Fizemos um grande jogo”, pontuou Ramón.

Cenário de alívio Além disso, a fase turbulenta e o momento de pressão também foi pauta para o treinador, que o esforço é a solução para conseguir uma reviravolta no cenário. “Uma equipe grande, quando passa por esse momento, só o trabalho resolve. Também é possível sair de situações difíceis. Temos dado confiança e tranquilidade ao time. O ambiente do Inter é impaciente. Grupo deu várias demonstrações de caráter e determinação”, esclareceu Por último, Emiliano deu indícios de qyaus serão as prioridades da comissão técnico durante o período sem jogos.