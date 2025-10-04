Premier League: Arsenal vence West Ham e coloca pressão no Liverpool

O Arsenal fez o dever de casa e venceu o West Ham por 2 a 0, neste sábado (4), em partida válida pela 7ª rodada da Premier League 2025/26. No Emirates Stadium, em Londres, Declan Rice fez valer a ‘lei do ex’ e abriu o placar na primeira etapa, enquanto Saka, de pênalti, completou a vitória no segundo tempo.

Dessa maneira, o Arsenal chegou a 16 pontos em sete rodadas, ultrapassou, mesmo que momentaneamente, o Liverpool, e assumiu a liderança da Premier League. Porém, os Reds, que têm 15 pontos e caíram para a segunda posição, encaram o Chelsea também neste sábado, no Stamford Bridge, e podem voltar ao topo da tabela.

O ponto negativo na partida deste sábado foi a lesão de Odegaard. O meia acabou sendo substituído por Zubimendi logo aos 26 minutos do primeiro tempo e virou preocupação para a sequência da temporada.

Por outro lado, o West Ham segue em um momento complicado neste início de temporada. Isto porque o time é o penúltimo colocado da Premier League, com quatro pontos em sete jogos. Nem mesmo a chegada do técnico Nuno Espírito Santo recolocou o time no caminho das vitórias. Este foi o segundo compromisso do treinador português à frente dos Hammers, com uma derrota e um empate.

Jogos da 7ª rodada da Premier League

Sexta-feira (3/10)

Bournemouth 3×1 Fulham

Sábado (4/10)

Leeds 1×2 Tottenham

Manchester United 2×0 Sunderland

Arsenal 2×0 West Ham

Chelsea x Liverpool – 13h30

Domingo (5/10)

Everton x Crystal Palace – 10h

Newcastle x Nottingham Forest – 10h

Wolves x Brighton – 10h

Aston Villa x Burnley – 10h

Brentford x Manchester City – 12h30