Porto x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora do maior clássico de Portugal. Neste domingo (5/10), o Porto recebe o Benfica, no Estádio do Dragão, na cidade de Porto, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Português e que promete parar a Terrinha. O duelo entre os únicos invictos – que corre risco de adiamento – começa às 17h15 (de Brasília). LEIA MAIS: Técnico do Real Madrid exalta Endrick, que aguarda uma chance

Como chega o Porto O Porto vem muito bem, obrigado. Afinal, venceu todos seus nove jogos realizados até aqui na temporada 2025/26, sendo sete pela Liga Portugal e dois pela Liga Europa. Dessa forma, surge como único 100% na competição nacional, que não conquista desde 2021/22. São 21 pontos em 21 possíveis e liderança isolada. O técnico Francesco Farioli, porém, conta com alguns desfalques, como os já conhecidos de Jong e Nehuen Pérez. Além deles, “ganhou” novos problemas. Isso porque não poderá utilizar Tomas Pérez (com a seleção argentina) e o lateral Martim Fernandes, suspenso. Ele foi expulso na última partida do Porto pela Liga – goleada por 4 a 0 sobre o Arouca. Como chega o Benfica

O Benfica, por sua vez, vem de alguns tropeços na temporada. Empatou duas partidas pela Liga (contra Santa Clara e Rio Ave, ambas em casa) e perdeu seus dois compromissos na Liga Europa. Foram para Qarabag (novamente em casa) e Chelsea – desta vez, em Londres. Assim, José Mourinho chega em sua quinta partida no comando dos Encarnados. O “Especial One”, no entanto, tem ainda mais desfalques para lidar. Afinal, não conta com Bah, Bruma, Nuno Félix e Manu – todos lesionados. Já Prestianni está com a seleção da Argentina no Mundial Sub-20. Ainda há dúvida acerca da aparição do zagueiro António Silva, que saiu lesionado contra os Blues (derrota por 1 a 0). Para piorar, a imprensa portuguesa dá conta de que houve uma crise de virose no elenco – incluindo o próprio treinador. Alguns veículos, aliás, afirmam que há possibilidade de adiamento do jogo. O Benfica surge na terceira posição, com 17 pontos, e pode se aproximar do líder Porto caso vença o clássico.