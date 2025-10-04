Palmeiras aposta em força como visitante para encarar o São Paulo

O Palmeiras finalizou neste sábado (4), na Academia de Futebol, os últimos preparativos para o clássico contra o São Paulo, marcado para este domingo (5), às 16h, no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, em Barueri, o Verdão venceu por 1 a 0 com gol de Vitor Roque.

A atividade começou com um vídeo da comissão técnica, seguido por exercícios físicos. Depois, o elenco participou de treinos técnicos e táticos, fechando a manhã com o tradicional recreativo. Alguns jogadores ainda praticaram bolas paradas, finalizações e pênaltis. Já Paulinho, Khellven e Lucas Evangelista seguiram trabalhos internos sob supervisão do departamento médico.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 52 pontos e jogos a menos a disputar. Ao mesmo tempo, o time chega embalado por números impressionantes como visitante. Em 2025, já soma 18 vitórias fora de casa — marca que o coloca lado a lado com o PSG como os times da elite mundial que mais venceram longe de seus domínios. Logo atrás aparecem Celje (17), Barcelona, Galatasaray e Flamengo (16 cada).

Além disso, em duelos contra o São Paulo o retrospecto recente é amplamente favorável. O Palmeiras está há oito partidas sem perder para o rival (quatro vitórias e quatro empates desde a última derrota, em julho de 2023). No Morumbis, pelo Brasileirão, são sete jogos de invencibilidade (três vitórias e quatro empates desde 2017). Por fim, essa é a terceira maior sequência invicta do clássico, atrás somente dos 17 jogos sem perder do Verdão entre 1974 e 1999 e dos 13 jogos de invencibilidade do Tricolor entre 2004 e 2017.