Marlon desabafa após derrota: ‘O Grêmio está sendo roubado’

O lateral-esquerdo Marlon não escondeu a revolta com a arbitragem da derrota do Grêmio para o Bragantino por 1 a 0, neste sábado (4), em partida que abriu a 27ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ficou na bronca pela expulsão de Kannemann no final do primeiro tempo. Já no último minuto, o próprio Marlon colocou a mão na bola, mas ele garante que a pelota estava colada no corpo. Após o embate, ele não poupou palavras e afirmou estar ciente de que essas críticas podem prejudicá-lo.

“O Grêmio está sendo roubado desde que começou o campeonato. Esse pênalti que foi marcado para o Grêmio foi uma baixaria. A bola desvia no meu peito e foi para fora. A expulsão do Kannemann marca um jogada que não existe porque já está bravo com ele do jogo passado. Pode tirar, por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição. Outras equipes já foram prejudicadas. Na próxima rodada, o Bragantino vai ser prejudicado. Eles são tendenciosos”, comentou Marlon em entrevista ao “Premiere”.