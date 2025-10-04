Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United derrota Sunderland para alívio do técnico Ruben Amorim

Em Old Trafford, time garante vitória tranquila ainda no primeiro tempo e sobe na tabela
O Manchester United recebeu o Sunderland em Old Trafford e venceu por 2 a 0, neste sábado (4), retomando o caminho das vitórias na Premier League. Além disso, o resultado representa um alívio para o técnico Ruben Amorim, que precisava retomar a confiança após resultados muito abaixo do esperado e pedidos de demissão por parte dos torcedores.

O time da casa começou pressionando e abriu o placar aos 8 minutos, quando Mason Mount aproveitou uma boa troca de passes e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Patrick Dorgu. A partir daí, o United dominou o meio-campo, controlando o ritmo da partida e, inclusive, explorando os espaços deixados pela equipe visitante. Aos 31 minutos, Benjamin Sesko ampliou a vantagem após aproveitar um rebote dentro da área.

O Sunderland tentou reagir no segundo tempo. Fez substituições na parte ofensiva, mas esbarrou na defesa sólida do United e no goleiro Andre Onana, com defesas importantes. O Manchester United administrou a vantagem com paciência, evitando sustos e garantindo os três pontos.

Com a vitória, o United chegou a 10 pontos e subiu para a 8ª posição na tabela, mas pode ser ultrapassado ao término da rodada. O Sunderland permanece com 11 pontos, na sexta colocação.

