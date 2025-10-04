Manchester United derrota Sunderland para alívio do técnico Ruben Amorim

O Manchester United recebeu o Sunderland em Old Trafford e venceu por 2 a 0, neste sábado (4), retomando o caminho das vitórias na Premier League. Além disso, o resultado representa um alívio para o técnico Ruben Amorim, que precisava retomar a confiança após resultados muito abaixo do esperado e pedidos de demissão por parte dos torcedores.

O time da casa começou pressionando e abriu o placar aos 8 minutos, quando Mason Mount aproveitou uma boa troca de passes e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Patrick Dorgu. A partir daí, o United dominou o meio-campo, controlando o ritmo da partida e, inclusive, explorando os espaços deixados pela equipe visitante. Aos 31 minutos, Benjamin Sesko ampliou a vantagem após aproveitar um rebote dentro da área.