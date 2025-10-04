Luiz Díaz brilha, e Bayern de Munique vence Eintracht Frankfurt pelo Alemão

Luiz Díaz brilha, e Bayern de Munique vence Eintracht Frankfurt pelo AlemãoBávaros não tomam conhecimento dos donos da casa e vencem por 3 a 0 com grande atuação do atacante colombiano; Kane também deixa o dele
O Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 na tarde de sábado (4) pela sexta rodada, e segue invicto no Campeonato Alemão. Luis Díaz (duas vezes) e Harry Kane anotaram os gols no Deutsche Bank Park.
Com o resultado, a equipe bávara chega a 18 pontos na Bundesliga e abre quatro de vantagem para o vice-líder Borussia Dortmund, que empatou por 1 a 1 com o Red Bull Leipzig também neste sábado. Por outro lado, o Frankfurt estaciona nos nove somados, em sexto lugar na tabela.
Na próxima rodada, após a Data Fifa, o Bayern fará o confronto direto diante do Dortmund. O duelo será no sábado (18), às 13h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Eintracht Frankfurt visita o Freiburg, às 10h30, em busca de reabilitação.
O jogo
Os visitantes mostraram sua força com apenas 15 segundo de jogo, quando Gnabry aproveitou falha da defesa e rolou para Luis Díaz completar para o gol vazio. Aos 14 minutos, o Frankfurt chegou a balançar a rede em arremate de fora da área de Jean Bahoya. Contudo, após revisão do VAR, houve a anulação do gol em decorrência de um toque na mão do camisa 20 no começo da jogada.
Em vantagem, a equipe bávara manteve o domínio das ações e, aos 27′, ampliou. Dessa vez coube ao atacante colombiano rolar na medida para Harry Kane acertar belo chute e ampliar. No fim da primeira etapa, os anfitriões desperdiçaram boa oportunidade de descontar.
Na volta do intervalo, o Bayern seguiu com o controle da partida. Gnabry e Harry Kane perderam chances claras. O Frankfurt melhorou na reta final, mas faltou capricho para selecionar as melhores jogadas. Assim, em contragope fulminante, Rafael Guerreiro tocou para Luis Díaz, que driblou o zagueiro e chutou no ângulo para selar o triunfo bávaro fora de casa.
