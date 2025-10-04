Juventus x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A Itália vai simplesmente parar no domingo (5/10) para um dos maiores clássicos do futebol europeu. Às 15h45 (de Brasília), a bola começa a rolar no Allianz Stadium, em Turim, para Juventus e Milan, que duelam pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Os milanistas chegam como líderes da competição, enquanto os donos da casa, em quarto, visam roubar a ponta da tabela em caso de vitória.

Como chega a Juventus

Apesar da invencibilidade na temporada, a Juventus já vem de quatro incômodos empates consecutivos, sendo dois pela Liga dos Campeões. Na última quarta (1º/10), a equipe de Turim ficou no 2 a 2 com o Villarreal (ESP), fora de casa, pela segunda rodada da fase de Liga. Antes, pelo Italiano, a equipe empatara dois jogos em 1 a 1: contra Atalanta e Hellas Verona.

Assim, chega com fome de vitória contra um de seus maiores rivais. Igor Tudor, no entanto, tem alguns desfalques para lidar. Um deles é o brasileiro Bremer, com lesão muscular. Milik, Miretti, Thuram e Cabal, também contundidos, ficam fora de ação.

Em quarto lugar, com 11 pontos, a Juve pode assumir a liderança caso vença e a rodada ajude. Afinal, Napoli (segundo) e Roma (terceiro) jogam mais cedo no domingo. Caso tropecem, os bianconeri pulariam para a primeira posição caso ganhem o clássico, deixando o Milan para trás na tabela.