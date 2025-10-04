Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Colorado e Glorioso se enfrentam neste sábado, no Beira-Rio, pela rodada 27 desta edição do Campeonato Brasileiro
Internacional e Botafogo medem forças neste sábado (4), às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela rodada 27 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Colorado é apenas o 15º colocado, com 29 pontos, quatro acima, então, da temida zona de rebaixamento. Já o Glorioso está em quarto lugar, com 43.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, narra o embate, ao vivo, a partir de 17h. Quem conduz a transmissão é o craque Ricardo Froede, que terá o auxílio de duas grandes figuras do jornalismo esportivo. A saber: o comentarista Thiago Hugolini e o repórter Vanderlei Lima.

