Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter Miami negocia com lateral espanhol para reforçar elenco

Inter Miami negocia com lateral espanhol para reforçar elenco

Ex-jogador do Tottenham está sem clube e pode se juntar a Messi, Suárez, Busquets e De Paul na MLS
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sergio Reguilón pode estar a caminho do Inter Miami. O lateral-esquerdo de 28 anos está sem clube desde que deixou o Tottenham e, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, já conversa com a equipe da MLS.

LEIA MAIS: Tottenham vence Leeds e cola de vez no líder Liverpool

Se fechar o acordo, o espanhol terá como companheiros nomes de peso como Messi, Luis Suárez, Busquets — que planeja se aposentar no fim da temporada — e Rodrigo De Paul.

Na última janela do verão europeu, Reguilón chegou a estar na mira de clubes da Premier League, como West Ham e Everton. Além de times da LaLiga, entre eles Sevilla e Real Sociedad, mas nenhuma negociação avançou.

Livre no mercado, ele poderia ser inscrito de imediato pelo Inter Miami, mesmo com a janela fechada. Na temporada passada, disputou somente seis partidas pelo Tottenham.


Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar