Inter bate o Botafogo. Primeira vitória na era Ramón Díaz

Inter bate o Botafogo. Primeira vitória na era Ramón DíazApós dois empates, novo técnico do Colorado vence a primeira e joga o time para o meio da tabela. Glorioso, por sua vez, jogou muito mal
O Internacional não precisou de muito esforço para vencer o Botafogo por 2 a 0, neste sábado (4), no Beira-Rio, pela rodada 27 desta edição do Campeonato Brasileiro. É a primeira vitória sob o comando do técnico Ramón Díaz, que acumulava dois empates em sequência. O Colorado, agora, tem 32 pontos. Pula para a 11ª posição. Já o Alvinegro, irregular, ainda é o quarto lugar, com 43, mas pode sair do G4 neste fim de semana.
Um gol e duas bolas na trave
Um primeiro tempo do Internacional, mesmo sem posse de bola e com uma linha de cinco atrás, quando o Glorioso avançava. Alan Patrick, aproveitando-se de presepada do goleiro Linck, abriu o placar logo cedo. Em seguida, Aguirre soltou um porrete na trave, e Vitão testou a pelota no poste. O Colorado, mais objetivo, poderia ter ido para o intervalo com uma goleada diante da má fase da zaga alvinegra. Mas o time carioca teve um pênalti ignorado pela arbitragem de Mercado sobre Cabral.
Colorado mata o Botafogo rápido
O time da casa não especulou. Usou a velocidade para ludibriar a frágil defesa do Botafogo e chegou ao segundo gol com Vitinho, após assistência de Carbonero. Em seguida, o jogo tornou-se uma mera formalidade. O Glorioso, abaixo da crítica, sem conseguir produzir nada. E o Inter, com a vantagem, esperando o tempo passar e deixando o adversário se embananar sozinho.
INTERNACIONAL 2×0 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 27ª rodada
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data e hora: 4/10/2025 (sábado), às 18h30 (horário de Brasília)
Gols: Alan Patrick, 8’/1ºT (1-0), Vitinho, 5’/2ºT (2-0)
INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho (Victor Gabriel, 16’/2ºT) e Bernabei; Maia (Romero, 28’/2ºT), Bruno Henrique (Ronaldo, 21’/2ºT) e Alan Patrick; Vitinho (Gomes, 28’/2ºT) e Carbonero (Borré, 21’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz
BOTAFOGO: Linck, Vitinho, Barboza, Gabriel (Ponte, Intervalo) e David Ricardo; Newton (Martins, 31’/2ºT), Freitas e Savarino; Santi (Allan, 31’/2ºT), Jeffinho (Chris, Intervalo) e Cabral (Mastriani, 36’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartão Amarelo: Aguirre, Bernabei (INT); Newton, Barboza (BOT)
Cartão Vermelho:
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.