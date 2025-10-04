Inédito! Barra bate Santa Cruz, faz história e é campeão da Série D 2025

Campanha sólida e exemplo de gestão

O Pescador disputou 24 jogos até chegar ao sonhado título, com 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A campanha ficou marcada especialmente pela solidez defensiva e equilíbrio coletivo da equipe de Eduardo Souza.

Após o título, o capitão Natan destacou o planejamento e a ambição do clube: “Sempre foi nosso objetivo. Desde que cheguei aqui, sempre esteve no objetivo. O Barra é muito grande, envolve um trabalho sério da comissão e diretoria. O fruto está aí, campeão da Série D com 12 anos”.

“Vamos continuar trabalhando para elevar o nível do Barra. Trabalhar para chegarmos na Série A, assim como o Mirassol. Eles são exemplo de trabalho sério e honesto”, completou.

O Barra se tornou o sexto time catarinense campeão nacional na história. Agora o Pescador faz parte de um seleto grupo junto a Joinville, Avaí, Brusque, Criciúma e Chapecoense. Juntos, somam oito títulos de âmbito nacional, agora ampliada com o feito do time de Balneário Camboriú.

