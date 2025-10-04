Grêmio perde para o Bragantino com gol no último ato em partida com muita polêmica de arbitragem

Grêmio perde para o Bragantino com gol no último ato em partida com muita polêmica de arbitragemGrêmio reclama de expulsão de Kannemann no primeiro tempo, e de pênalti de Marlon no último minuto, e perde por 1 a 0 em Bragança Paulista
Em partida marcada por muitas polêmicas de arbitragem e severas críticas dos dois lados, o Grêmio perdeu para o Bragantino por 1 a 0, neste sábado (4), em uma das partidas que abriram a 27ª rodada do Brasileirão. John John marcou de pênalti no último minuto. Vale lembrar ainda que o Tricolor jogou extremamente desfalcado e não pôde contar com nomes como Cuellar, Tiago Volpi, Balbuena, Villasanti, Monsalve, Rodrigo Ely, Braithwaite, entre outros.
O Tricolor, aliás, ficou na bronca pela marcação da penalidade, mas também pela expulsão de Kannemann no final do primeiro tempo. Os dois lancces são, no mínimo, extremamente questionáveis. Já o Bragantino questinou um pênalti de Noriega em John John na primeira etapa.
Fato é que o Grêmio está em 10º lugar, com 33 pontos, enquanto o Brgantino vem logo acima, com 36. Os times agora entram em pausa forçada por causa da Data-Fifa e só voltam daqui a duas semanas. O Tricolor encara o São Paulo no dia 16/10, às 19h, na Arena. Já o Bragantino medirá forças contra o Palmeiras na véspera (15), às 19h, no Allianz.
Então invicto como visitante no returno do Brasileirão, o Grêmio entrou em campo confiante e criando as melhores chances. Aliás, a torcida tricolor esgotou todos os ingressos e fez uma bonita festa no setor visitante. De longe, eles viram o zagueiro Gustavo Martins (que jogou improvisado na lateral direita) dar um bom chute aos 17, mas Cleiton defendeu.
Pouco depois, Aravena foi à linha de fundo e cruzou na medida para Edenilson. Ele chutou corretamente, mas a bola explodiu em Gusman Rodríguez. O Bragantino respondeu com Jhon Jhon e abriu o sorrisão aos 42 minutos, quando Kannemman foi expulso em um lance para lá de polêmico. De acordo com o juiz Lucas Casagrande (PR), o argentino agrediu Pedro Henrique dentro da área. No entanto, não há nenhuma imagem conclusiva, e o VAR não entrou em ação. Vale lembrar ainda que o capitão não foi expulso, pois o jogo estava parado, e o Braga se preparava para cobrar escanteio.
O Bragantino também foi para o intervalo na bronca com a arbitragem. Primeiro, porque Kannemmann demorou sete minutos para sair de campo, e a arbitragem só deu seis minutos de acréscimos. Além disso, o time paulista reclamou de um pênalti de Noriega em John John.
O Grêmio voltou do intervalo com João Lucas no lugar de Edenilson. Naturalmente, recuou mais. Assim, o Bragantino criou boas oportunidades, principalmente com John John e Thiago Borbas. Além deles, Thiago Fernandes e Fernando também tiveram boas chances.
O Bragantino foi empilhando jogadores com características ofensivas. O Grêmio, por sua vez, colocou jogadores de defesa. Assim, os paulistas empurraram demais os gremistas para a defesa. A pressão paulista só deu resultado no último minuto, quando a bola bateu em Marlon em chute de Praxedes, e o juiz deu pênalti. John John, que nada tinha a ver com isso, bateu e converteu o gol da vitória.
RED BULL BRAGANTINO X GRÊMIO
27ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 4/10/2025
Local: Estádio Municial Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado – Intervalo), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Fabinho (Praxedes, 36’/2ºT) Matheus Fernandes (Juninho Capixaba, 14’/2ºT) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho, 14’/2ºT), Thiago Borbas e Laquintana (Fernando – Intervalo) Técnico: Fernando Seabra
GRÊMIO: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemman e Marlon; Edenilson (João Lucas – intervalo), Dodi e Arthur (Camilo, 24’/2ºT); Pavón (Amuzu, 39’/2ºT) Aravena (Alex Santana, 24’/2ºT) e André (13’/2ºT) Técnico: Mano Menezes
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Andrey Luiz De Freitas (PR).
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior.
Cartões Amarelos: Nathan Mendes (BRA); Marlon, Dodi, Alex Santana e André (GRE)
Cartões Vermelhos: Kannemann, aos 42’/1ºT