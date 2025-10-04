Fluminense x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Tricolor, em oitavo, está invicto sob o comando de Luis Zubeldía; Galo contará com retornos importantes de titulares no Maracanã

A abertura da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro ocorre neste sábado (4/10), quando Fluminense e Atlético-MG duelam no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília). Enquanto o Tricolor segue invicto sob o comando de Luis Zubeldía, o Galo visa se recuperar do empate em casa com o Juventude e, assim, se afastar da “zona da confusão” do certame. Dessa forma, vejamos como chegam os rivais para o jogo deste sábado no Maior do Mundo.

Atenta, como de praxe, a Voz do Esporte acompanha a peleja, ao vivo, a partir de 17h. Christian Rafael, com sua voz inconfundível, narra o clássico nacional. Cleiton Santos está confirmado nos comentários, enquanto o intrépido Will Ferreira entregará as melhores reportagens do embate.