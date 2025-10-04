Fluminense vence o Galo no Maracanã e encosta no G6 do Brasileiro

O Fluminense aproveitou muito bem o mau momento do Atlético Mineiro e venceu sem grande esforço o rival mineiro neste sábado, 4/10, por 3 a 0. Os gols neste duelo no Maracanã foram de Samuel Xavier, no primeiro tempo, e de Serna e Keno, na etapa final, para alegria da torcida, que nãocompareceu em grande npumero (20.198). Duelo também de festa para Thiago Silva. O zagueiro celebrou com uma boa atuação a sua partida 200 com a camisa do Tricolor.

Assim, o Fluminense segue na briga para entrar no G6. Afinal, chega aos 38 pontos, em sétimo. Apenas dois atrás do Bahia. O Atlético está em 15º, com 29 pontos. Mas com grande risco de se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento: o Vitória, primeiro dentro, com 25 pontos, ainda joga nesta rodada.

Samuel Xavier põe o Flu na frente

O Galo entrou em campo com três zagueiros e um volante mais preso. Não por acaso, o jogo começou truncado, com ambas as equipes se estudando. Mas sem lances de perigo até os 13 minutos. Afinal, os times até chegaram às intermediárias de ataque, contudo não infiltravam na área com efetividade. Até que, aos 14 minutos, após jogada pela esquerda, Lucho enfiou uma bola para John Kennedy. O atacante finalizou para uma defesa parcial de Everson. A bola sobrou para Samuel Xavier, que bateu de primeira e abriu o placar para o Fluminense.

Após o gol, o Tricolor ficou mais encaixado no meio de campo, enquanto o Atlético tentava jogadas pelos flancos, mas sem sucesso. Hulk, em má fase, errava passes, reclamava de um pênalti inexistente e ainda cobrou mal duas faltas. Com isso, o Galo pouco assustava. Assim, o Fluminense administrou bem a vantagem até o intervalo. Além disso, levou perigo em dois chutes de Canobbio, que pararam em boas defesas de Everson.