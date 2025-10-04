Ex-Manchester United usa ChatGPT como “empresário” para negociar novo contrato

Demetri Mitchell, que hoje está no Leyton Orient, disse que a ferramenta de Inteligência Artificial foi "seu melhor empresário até hoje"

Mitchell disse que, ao receber uma proposta inicial do Leyton Orient, recorreu ao ChatGPT para estruturar sua contraproposta. Além disso, questionou o programa sobre custo de vida em Londres, despesas da mudança com a família e uma possível valorização de salário.

O ex­-atleta da base do Manchester United, Demetri Mitchell, revelou que usou o ChatGPT para negociar seu contrato com o Leyton Orient, da Terceira Divisão inglesa. Em entrevista ao podcast From My Left, ele disse que a ferramenta de inteligência artificial o auxiliou a determinar valores e argumentos sem depender de um empresário.

O jogador, aliás, chegou a classificar o uso do ChatGPT como “seu melhor empresário até hoje”.

Ele também falou sobre as diferenças entre os salários altos no futebol e a realidade vivida por jogadores de ligas menores. Porém, ressaltou que muitos contratos têm duração curta — de um a dois anos —, e que impostos e comissões fazem com que grande parte do valor seja “comido” antes de chegar ao bolso do jogador.

Inclusive, Mitchell alertou para os custos pessoais: moradia, transporte, suporte à família e incertezas para o futuro quando o vínculo chega ao fim. Segundo ele, “uma carreira no futebol não é algo que dura até os 65 anos”.

