Estêvão garante vitória do Chelsea sobre o Liverpool e Premier League tem novo líder

Estêvão garante vitória do Chelsea sobre o Liverpool e Premier League tem novo líderAtacante brasileiro sai do banco de reservas, marca seu primeiro gol no Campeonato Inglês e encerra sequência negativa dos Blues
Na partida mais aguardada desta 7ª rodada da Premier League 2025/26, a estrela de Estêvão brilhou. O atacante brasileiro de 18 anos saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória do Chelsea sobre o Liverpool, por 2 a 1, neste sábado (4), no Stamford Bridge, em Londres. Moisés Caicedo abriu o placar para os Blues com um golaço no primeiro tempo, enquanto Gakpo balançou a rede para os visitantes.
Dessa maneira, o Arsenal, que venceu o West Ham nesta 7ª rodada, assumiu a liderança isolada da Premier League. Os Gunners chegaram aos 16 e abriram um de vantagem para o vice-líder Livepool.
Por outro lado, o gol de Estêvão encerrou uma sequência de três partidas sem vitória do Chelsea na Premier League e o clube londrino subiu para a 6ª posição, com 11 pontos.
O jogo
Mesmo fora de casa, o Liverpool começou melhor o jogo e esteve mais perto do gol adversário. No entanto, o Chelsea apertou a marcação no meio e assumiu o controle da partida. Assim, Caicedo marcou um golaço ao aproveitar uma sobra de bola na parte central do campo. Além disso, Garnacho teve a chance de ampliar, mas finalizou para fora. Por outro lado, a melhor chance dos Reds aconteceu somente nos momentos finais da primeira etapa, em cabeçada de Isak que saiu pela linha de fundo.
No segundo tempo, o Liverpool fez alterações na equipe e foi em busca do empate. Após uma pressão dos Reds, Gakpo aproveitou assistência de Isak e deixou tudo igual em Londres. Contudo, a reta final da partida foi dominada pelo Chelsea e a estrela de Estêvão brilhou. Nos acréscimos, o brasileiro aproveitou cruzamento rasteiro de Cucurella e confirmou a vitória dos Blues.
Jogos da 7ª rodada da Premier League
Sexta-feira (3/10)
Bournemouth 3×1 Fulham
Sábado (4/10)
Leeds 1×2 Tottenham
Manchester United 2×0 Sunderland
Arsenal 2×0 West Ham
Chelsea 2×1 Liverpool
Domingo (5/10)
Everton x Crystal Palace – 10h
Newcastle x Nottingham Forest – 10h
Wolves x Brighton – 10h
Aston Villa x Burnley – 10h
Brentford x Manchester City – 12h30
*Horários de Brasília.