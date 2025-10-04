Estêvão garante vitória do Chelsea sobre o Liverpool e Premier League tem novo líder

Na partida mais aguardada desta 7ª rodada da Premier League 2025/26, a estrela de Estêvão brilhou. O atacante brasileiro de 18 anos saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória do Chelsea sobre o Liverpool, por 2 a 1, neste sábado (4), no Stamford Bridge, em Londres. Moisés Caicedo abriu o placar para os Blues com um golaço no primeiro tempo, enquanto Gakpo balançou a rede para os visitantes.

Dessa maneira, o Arsenal, que venceu o West Ham nesta 7ª rodada, assumiu a liderança isolada da Premier League. Os Gunners chegaram aos 16 e abriram um de vantagem para o vice-líder Livepool.

Por outro lado, o gol de Estêvão encerrou uma sequência de três partidas sem vitória do Chelsea na Premier League e o clube londrino subiu para a 6ª posição, com 11 pontos.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Liverpool começou melhor o jogo e esteve mais perto do gol adversário. No entanto, o Chelsea apertou a marcação no meio e assumiu o controle da partida. Assim, Caicedo marcou um golaço ao aproveitar uma sobra de bola na parte central do campo. Além disso, Garnacho teve a chance de ampliar, mas finalizou para fora. Por outro lado, a melhor chance dos Reds aconteceu somente nos momentos finais da primeira etapa, em cabeçada de Isak que saiu pela linha de fundo.