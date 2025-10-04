Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Portugal, time perde por W.O. para equipe criada por seus próprios torcedores

Em Portugal, time perde por W.O. para equipe criada por seus próprios torcedores

Rebaixado para a 8ª divisão do Campeonato Português, Boavista não tem jogadores inscritos por causa de uma imposição da Fifa; entenda o caso
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Boavista perdeu por W.O. a partida que faria neste domingo (5)  contra o Panteras Negras FC, equipe criada por torcedores do próprio clube, pela terceira rodada da 1ª Divisão Distrital – equivalente à 8ª divisão do Campeonato Português. Os Panteras recusaram o pedido de adiamento do jogo, o que resultará em derrota administrativa e multa para o Boavista. O clube não pôde inscrever atletas na Associação de Futebol do Porto (AFP) por causa de punições da Fifa aplicadas à SAF que administrava o clube.

Por meio de nota, o Boavista informou estar “trabalhando ativamente para que a equipe principal ainda possa competir nesta temporada”. E que o processo é acompanhado pela diretoria, pela administradora judicial e pela SAF, responsável por resolver as pendências que travam o registro de jogadores.

Do outro lado, o Panteras Negras — formado por torcedores descontentes com a atual gestão — acusou a direção do Boavista de “iludir os associados”. “Não seremos cúmplices da destruição do Boavista”, informou o grupo em comunicado nas redes.

O Boavista SAF, que administrava o time na temporada passada, disputou a Primeira Divisão portuguesa, mas acabou rebaixado por irregularidades financeiras e administrativas. O clube caiu para a Divisão de Elite da AF Porto e estreou com derrota por 2 a 0 para o Nogueirense, atuando com uma equipe formada por jovens das categorias de base.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar