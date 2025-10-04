Em Portugal, time perde por W.O. para equipe criada por seus próprios torcedores

Rebaixado para a 8ª divisão do Campeonato Português, Boavista não tem jogadores inscritos por causa de uma imposição da Fifa; entenda o caso

O Boavista perdeu por W.O. a partida que faria neste domingo (5) contra o Panteras Negras FC, equipe criada por torcedores do próprio clube, pela terceira rodada da 1ª Divisão Distrital – equivalente à 8ª divisão do Campeonato Português. Os Panteras recusaram o pedido de adiamento do jogo, o que resultará em derrota administrativa e multa para o Boavista. O clube não pôde inscrever atletas na Associação de Futebol do Porto (AFP) por causa de punições da Fifa aplicadas à SAF que administrava o clube.

Por meio de nota, o Boavista informou estar “trabalhando ativamente para que a equipe principal ainda possa competir nesta temporada”. E que o processo é acompanhado pela diretoria, pela administradora judicial e pela SAF, responsável por resolver as pendências que travam o registro de jogadores.